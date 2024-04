POL-OS: Nachtrag zur gemeinsamen Pressemitteilung vom 18.04.2024 von Polizei und Staatsanwaltschaft Osnabrück

Osnabrück (ots) - Am Dienstag zwischen 08.15 Uhr und 17.00 Uhr, trieben Diebe ihr Unwesen in Osnabrück. Die Unbekannten verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Koksche Straße und durchsuchten die Räumlichkeiten. Sie entwendeten diverse Wertgegenstände und flüchteten anschließend unerkannt. Die Polizei Osnabrück bittet nun Zeugen, die ...

