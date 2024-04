Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Merzen: Flüchtiger E-Scooter-Fahrer nach Unfall gesucht

Merzen (ots)

Am Donnerstagmittag kam es gegen 15:00 Uhr zu einer Unfallflucht in Merzen. In Höhe einer Baustellenampel an der Hauptstraße überquerte ein E-Scooter-Fahrer, ohne auf den fließenden Verkehr zu achten, die Fahrbahn und fuhr dabei seitlich in einen grauen BMW, welcher in einer Fahrzeugschlange in Richtung Ueffeln unterwegs war. Nach dem Zusammenstoß flüchtete der E-Scooter-Fahrer in Richtung Osterodener Weg. Der flüchtige Mann wurde wie folgt beschrieben: ca. 180cm groß, ca. 18 Jahre alt, braune Haare, schwarzgraue Jogginghose, schwarzer Rucksack. Der E-Scooter ist schwarz und hat eine blaue Lenkstange. Die Polizei Bersenbrück sucht nun andere Verkehrsteilnehmende oder sonstige Zeugen, die Hinweise zum Unfall/-verursacher geben können. Diese melden sich bitte unter 05439/9690.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell