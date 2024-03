Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Offenbach an der Queich - Über 30 km/h zu schnell

Offenbach an der Queich (ots)

Am Freitagmorgen wurde in der Ottersheimer Straße in Offenbach an der Queich eine Geschwindigkeitskontrolle durchgeführt. Bei erlaubten 30 km/h waren insgesamt 14 Verkehrsteilnehmer zu schnell unterwegs. Der Spitzenreiter wurde sogar mit 74 km/h gemessen. Auf den Spitzenreiter kommt ein Bußgeld in Höhe von 260 Euro zu und er erhält neben zwei Punkten in Flensburg ein einmonatiges Fahrverbot.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell