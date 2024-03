Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Mutwillige Sachbeschädigung von Verkehrszeichen

Bad Bergzabern; 16.03.2024, 07:40 Uhr (ots)

Bad Bergzabern Am 16.03.2024, 07:40 Uhr konnte festgestellt werden, dass in Bad Bergzabern, an der Ecke Herzog-Wolfgang-Straße/Königstraße ein Verkehrsschild mit den Verkehrszeichen 125 Gegenverkehr und 267 Verbot der Einfahrt, sowie Fahrradwegbeschilderung herausgerissen wurde. Die genaue Tatzeit konnte nicht abschließend geklärt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 500.- Euro. Zeugen werden gebeten sich unter 06343 93340 oder pibadbergzabern@polizei.rlp.de mit der Polizeiinspektion Bad Bergzabern in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell