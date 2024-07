Polizei Coesfeld

POL-COE: Havixbeck, Am Schlautbach/ Mann manipuliert am Geschlechtsteil

Coesfeld (ots)

Ein unbekannter Mann ging am Sonntag (21.07.24) hinter zwei Frauen her, während er an seinem Geschlechtsteil manipulierte. Vorgefallen ist das an der Straße Am Schlautbach. Gegen 10.40 Uhr sah ein Zeuge das. Als er den Unbekannten ansprach, ging er weg. Die Frauen hatten die Situation nicht wahrgenommen.

Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben:

- 40-45 Jahre alt - 1,75 - 1,80 Meter groß - schütteres Haar mit Haarkranz - osteuropäisches Aussehen - schwarze Adidas Jogginghose - schwarzes T-Shirt mit goldener Beschriftung

Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-140 um Hinweise.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell