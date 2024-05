Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Mehrere Pkw-Aufbrüche im innerstädtischen Bereich

Mannheim (ots)

In der Zeit von Samstag, 17 Uhr, bis Sonntag, 10 Uhr, kam es im Bereich der Schwetzingerstadt, Seckenheimer Hauptstraße, zu einem Einbruch in einen Opel. Aus dem Fahrzeuginneren wurden diverse Gegenstände im Wert von über 1.000 EUR entwendet. Der Sachschaden am Fahrzeug selbst ist noch nicht bezifferbar. Das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt hat die Ermittlungen eingeleitet.

Zwei weitere Pkw-Aufbrüche hatte das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt zu verzeichnen. In der Zeit von Dienstag auf Mittwoch von 18:10 Uhr bis 07:10 Uhr brachen bislang unbekannte Täter/Täterinnen zwei Mercedes Benz, welche am Herrmann-Heimerich-Ufer abgestellt waren, auf. Allerdings wurde aus dem ersten Fahrzeug nichts entwendet.

Beim zweiten Mercedes wurde das Fahrzeug durchwühlt und ein Mobiltelefon entwendet. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen beläuft sich insgesamt auf über 1.000 EUR. Das entwendete Mobiltelefon hatte einen Wert von ca. 200 EUR.

Die Ermittlungen dauern an.

