POL-ESW: Pressebericht 19.09.2024

Eschwege (ots) - Polizei Eschwege Zwei Leichtverletzte und 15.000 EUR Sachschaden sind die Folgen eines Auffahrunfalls, der sich am gestrigen Nachmittag in Eltmannshausen ereignet hat. Um 15:09 Uhr befuhr ein 44-Jähriger aus Neuruppin mit einem Pkw die Soodener Straße (B 27) in Richtung Bad Sooden-Allendorf. In Höhe Haus-Nummer 18 beabsichtigte er nach links auf ein Grundstück abzubiegen und bremste sein Fahrzeug ...

mehr