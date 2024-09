Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 20.09.24

Eschwege (ots)

Unfall beim Einparken

Um 16:45 Uhr gestern Nachmittag ein 23-Jähriger aus Rumänien mit einem Pkw die Lange Straße in Aue und beabsichtigte am Fahrbahnrand einzuparken. Dabei wurde ein dort geparkter Pkw Suzuki touchiert, wodurch ein Sachschaden von ca. 4500 EUR entstand.

Wildunfall

Um 22:20 Uhr kollidierte gestern Abend ein 33-jähriger Pkw-Fahrer aus Waldkappel mit einem Reh, als er auf der L 3226 zwischen Friemen und Waldkappel unterwegs war. Das Reh überlebte den Aufprall nicht; am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 1000 EUR.

Diebstahl von Rucksäcken

Am 18.09.24 wurde festgestellt, dass unbekannte Täter vor einer Buchhandlung in der Eschweger Marktstraße insgesamt acht Rucksäcke entwendet haben. Diese waren auf einem Aufsteller vor dem Schaufenster der Buchhandlung aufgestellt gewesen. Durch den oder die Täter wurden die Trageschlaufen durchtrennt, um den Diebstahl begehen zu können. Schaden: ca. 500 EUR. Hinweise: 05651/9250.

Diebstahl einer Geldbörse

Um 20:30 Uhr wurde einem 54-Jährigen aus Bad Sooden-Allendorf am gestrigen Abend die Geldbörse gestohlen. Diese lag zu diesem Zeitpunkt unbeaufsichtigt auf einer Bank "Am Solgraben" in der Kurstadt. Neben Bargeld befanden sich noch persönliche Dokumente und Bankkarte in dem Portmonee. Schaden: ca. 150 EUR. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Sontra

Dieseldiebstahl

In der Nacht vom 18./19.09.24 wurde auf dem Baustellengelände der BAB 44 in der Gemarkung von Herleshausen 150 Liter Dieselkraftstoff aus einem Bagger abgezapft und entwendet. Schaden: ca. 200 EUR. Hinweise: 05653/97660.

Polizei Witzenhausen

Gegen Dachrinne gefahren

Um 10:50 Uhr beschädigte gestern Vormittag der 48-Jährige Fahrer eines Sattelzuges mit dem Sattelauflieger beim Rangieren die Regenrinne eines Hauses in der Neufriemer Straße in Hubenrode. Die Schadenshöhe beträgt circa 2000 EUR.

Zusammenstoß zweier Pkw auf der B 451

Am heutigen Morgen kam es gegen 05.30 Uhr zwischen Trubenhausen und Hundelshausen zu einem Frontalzusammenstoß zweier Pkw, bei dem die beiden Beteiligten leicht verletzt wurden. Zur besagten Uhrzeit befuhren eine 38-jährige Autofahrerin aus Friedland und ein 43-jähriger Autofahrer aus Witzenhausen besagte Bundesstraße. Die 38-jährige musste ihren eigenen Angaben zu Folge einem Tier ausweichen und geriet daraufhin in den Gegenverkehr, wo sie mit dem Pkw des 38-Jährigen zusammenstieß. An beiden Fahrzeugen entstand nicht unerheblicher Sachschaden (noch nicht beziffert). Beide Beteiligte erlitten leichte Verletzungen, Verdacht auf HWS. Die 43-Jährige wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, der 38-Jährige benötigte keine weitere ärztliche Versorgung.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler/ PHK Först

