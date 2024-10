Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern - Unfall mit Sachschaden

Achern (ots)

Am Dienstagnachmittag missachtete ein FORD-Fahrer an der Einmündung zur B3 bei Sasbachried die Vorfahrt einer 47-Jährigen Autofahrerin. Gegen 15:45 Uhr kam es zum Zusammenstoß zwischen den beteiligten Fahrzeugen, bei welchem die Frau leicht verletzt wurde. Eingetroffene Helfer des Rettungsdienstes verbrachten sie anschließend in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste der Verkehr über die Abfahrt Sasbach abgeleitet werden. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 50.000 Euro.

