Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Pellet-Silo auf Betriebsgelände gerät in Brand ++ PKW angezündet - Polizei ermittelt wegen Brandstiftung ++ brennender Altpapiercontainer ++ ... die Polizei ist präsent und kontrolliert ++

Lüneburg (ots)

Presse - 01.10.2024

Lüneburg

Lüneburg - körperliche Auseinandersetzungen - 58-Jähriger in Gewahrsam genommen

Am 30.09.2024 gegen 23:30 Uhr gerieten in ein 58-Jähriger und ein 38-Jähriger "Vor dem Neuen Tore" in einen Streit. Daraufhin kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei welcher der alkoholisierte 58-Jährige seinen Kontrahenten mit einer Nachttischlampe leicht verletzte. Bereits eine Stunde zuvor kam es zu einer Auseinandersetzung der beiden Männer. Der leichtverletzte Mann im Alter von 58 Jahren wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen.

Brietlingen - Trunkenheitsfahrt - Führerschein sichergestellt

Eine 44 Jahre alte Frau befuhr am 30.09.2024 gegen 21:45 Uhr mit einem Hyundai i30 die Bundesstraße 209 in der Ortschaft Brietlingen. Bei einer Kontrolle der Fahrerin stellte die Polizei einen Atemalkoholwert von 1,7 Promille fest. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und der Führerschein sichergestellt.

Lüneburg - Diebstahl von Baustellen

Im Zeitraum vom 27.09.2024 bis zum 30.09.2024 entwendeten Unbekannte diverse Gegenstände von Baustellen in der Marga-Jess-Straße. Dabei öffneten sie gewaltsam eine Türkonstruktion eines Rohbaus und entwendeten aus dem Raum hochwertige Werkzeuge. Von einer weiteren eingezäunten Baustelle entwendeten sie Werkzeuge und Baustrahler. Der Gesamtschaden ist noch unbekannt. Die polizeilichen Ermittlungen laufen. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Jugendliche stehlen diverse Kosmetikartikel

Zwei Jugendliche wurden von einem Mitarbeiter am 28.09.2024 gegen 16:30 Uhr dabei beobachtet, wie sie in einer Drogerie in der Grapengießerstraße diverse kosmetische Artikel entwendeten. Die Polizei konnte bei den beiden Frauen weiteres Diebesgut aus Geschäften in Lüneburg auffinden. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet. Der Gesamtwert des Diebesgutes liegt bei wenigen hundert Euro.

Bardowick - PKW angezündet - Polizei ermittelt wegen Brandstiftung

Ein Smart geriet am 30.09.2024 gegen 19:45 Uhr unmittelbar vor einem Carport in der Straße "Huder Furth" in Brand. Durch das zügige Eintreffen der Feuerwehr konnte das Feuer gelöscht werden. Das Fahrzeug wurde erheblich beschädigt. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung. Der Schaden wird auf 20.000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - brennender Altpapiercontainer

Am 30.09.2024 gegen 23:15 Uhr wurde der Polizei der Brand eines Altpapier-Containers bei einer Bushaltestelle im Meisterweg gemeldet. Die Feuerwehr konnte das Feuer löschen und eine Brandausweitung verhindern. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen. Bereits am 29.09.2024 geriet an der selbigen Örtlichkeit ein Altpapier-Container in Brand (siehe Pressemitteilung vom 30.09.2024). Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Alkoholisierter Radfahrer kollidiert mit geparktem PKW

Ein 37 Jahre alter Radfahrer befuhr am 20.09.2024 gegen 23:30 Uhr die Kaufhausstraße in Fahrtrichtung "Am Schifferwall". Dabei touchierte er einen am Fahrbahnrand geparkten Audi A6. Bei der Unfallaufnahme stellte die Polizei eine Alkoholisierung des Mannes fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von etwa 2 Promille. Der Sachschaden wird auf 800 Euro geschätzt.

Lüneburg - ... die Polizei ist präsent und kontrolliert

Neben den KontaktbeamtInnen und dem Lüneburger Einsatz- und Streifendienst waren im Verlauf des 30.09.24 auch wieder Einsatzkräfte der Lüneburger Verfügungseinheit im Innenstadtbereich präsent. Parallel kontrollierten die BeamtInnen an neuralgischen Punkten, Am Sande sowie in den Fußgängerzonen verschiedene Personen und kontrollierten dabei auch mehr als 30 E-Scooter, Fahrräder und Pkw; 12 davon waren verbotswidrig im Innenstadtbereich unterwegs. Die Fahrer erwartet ein Ordnungswidrigkeitenverfahren. Darüber hinaus waren drei E-Scooter nicht pflichtversichert.

In den Vormittagsstunden des 30.09.24 war die Polizei erneut in der Innenstadt präsent. Dabei ahndeten die Beamten insgesamt drei Verstöße aufgrund des Befahrens der Fußgängerzone durch Radfahrer/E-Scooter.

Lüchow-Dannenberg

Dannenberg - Einbrüche in Kindergärten

In die Gebäude zweier Kindergärten Am See sowie am Königsberger Platz brachen Unbekannte in der Nacht zum 01.10.24 ein. Dabei wurden jeweils Fenster aufgebrochen, so dass die Täter ins Innere gelangten. In einem Fall wurde ein geringer Bargeldbetrag erbeutet. Es entstand ein Sachschaden von einigen hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Dannenberg, Tel. 05861-98576-0, entgegen.

Lüchow - unter Drogeneinfluss unterwegs

Einen 44 Jahre alten Fahrer eines Pkw VW Golf stoppte die Polizei in den Morgenstunden des 30.09.24 in der Tannenbergstraße. Bei dem Mann aus dem Landkreis stellten die Beamten gegen 08:00 Uhr den Einfluss von Drogen fest. Ein Urintest auf THC verlief positiv.

Dannenberg - E-Scooter ohne Pflichtversicherung

Einen 40-Jährigen mit einem E-Scooter ohne Pflichtversicherung stoppte die Polizei in den Mittagsstunden des 30.09.24 gegen 12:00 Uhr in der Lüchower Straße. Den Mann erwartet ein entsprechendes Strafverfahren.

Uelzen

Uelzen - Pellet-Silo auf Betriebsgelände gerät in Brand - Feuerwehr im Löscheinsatz - geschätzter Schaden von gut 80.000 Euro - Ermittlungen zur Brandursache

Zu einem Brand in einem Pellet-Silo kam es in den späten Nachmittagsstunden des 30.09.24 auf einem Betriebsgelände An der Zuckerfabrik. Dabei gerieten aus bis dato nicht abschließend geklärter Ursache gegen 17:40 Uhr gut 10 Kubikmeter Holzpellets in Brand. Feuerwehr und DRK waren zusammen mit der Polizei mit mehr als 70 Einsatzkräften vorsorglich am Einsatzort und löschten den Brand. Der Sachschaden wird nach ersten vorsichtigen Schätzungen mit gut 80.000 Euro beziffert. Die abschließenden Ermittlungen zur Brandursache dauern an, wobei eine technische Ursache aktuell wahrscheinlich ist.

Schwienau, OT. Melzingen - "aufgefahren" - drei Fahrzeuge beteiligt - zwei Verletzte

Zu einem Auffahrunfall kam es in den frühen Nachmittagsstunden des 30.09.24 auf der Landesstraße 250 im Bereich Melzingen. Ein 46 Jahre alter Fahrer eines Pkw Mercedes war gegen 14:00 Uhr auf zwei vor ihm verkehrsbedingt haltende Pkw VW Polo und VW T-Cross aufgefahren, so dass zwei 37 und 44 Jahre alte Männer im Polo leichte Verletzungen erlitten. Es entstand ein Sachschaden von gut 10.000 Euro.

Ebstorf - "aufgefahren" - leicht verletzt

Zu einem Auffahrunfall kam es in den Mittagsstunden des 30.09.24 in der Bahnhofstraße. Eine 34 Jahre alte Fahrerin eines Pkw VW Up wollte gegen 12:40 Uhr in Höhe der dortigen Tankstelle nach links abbiegen. Dieses nahm eine 60 Jahre alte Fahrerin eines Pkw Opel Astra aus Rendsburg zu spät wahr und fuhr auf den VW auf. Es entstand ein Sachschaden von gut 2.500 Euro. Die 34-Jährige erlitt leichte Verletzungen.

Barum b. Bad Bevensen - mit Pkw überschlagen - leicht verletzt

Nach rechts in den Grünstreifen geriet ein 21 Jahre alter Fahrer eines Pkw Ford Fiesta in den späten Nachmittagsstunden des 30.09.24 auf der Kreisstraße 11. Der junge Mann lenkte gegen, geriet ins Schleudern, so dass der Pkw sich überschlug und auf dem Dach liegen blieb. Es entstand ein Sachschaden von gut 2.500 Euro. Der 21-Jährige erlitt leichte Verletzungen.

Bad Bevensen - qualmender Pkw - Feuerwehr löscht

Zu einer Rauchentwicklung/Motorbrand eines in der Lindenstraße abgestellten Pkw BWM kam es in den Vormittagsstunden des 01.10.24. Gegen 11:00 Uhr nahmen Anwohner Qualm wahr, so das Einsatzkräfte der Feuerwehr im Löscheinsatz waren. Es entstand ein Sachschaden von einigen tausend Euro. Die Polizei ermittelt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell