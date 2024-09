Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ VW-Transporter aufgebrochen - Macbook erbeutet - Täter gestellt ++ Altpapiercontainer brennt ++ Alkoholisierter Fahrer kollidiert mit Betonblock ++ Parfums entwendet - drei Täterinnen gesucht ++

Lüneburg (ots)

Presse - 30.09.2024 ++

Lüneburg

Lüneburg - VW-Transporter aufgebrochen - Macbook erbeutet - Täter gestellt

Einen auf dem Parkplatz Marienplatz abgestellten VW-Transporter brach ein 46-Jähriger in den Mittagsstunden des 29.09.24 auf. Der Lüneburger hatte gegen 12:30 Uhr mit einem Stein die Heckscheibe zerstört und sich aus dem Inneren einen Rucksack mit Macbook und Schlüsseln gegriffen. Dabei wurde der bereits polizeilich bekannte 46-Jährige durch mehrere Passanten beobachtet. Der Täter ergriff in der Folge mit dem Rucksack, den er später in einem Mülleimer entsorgte, die Flucht. Die Polizei konnte den Mann in der Folge im Rahmen der Fahndung antreffen und vorläufig festnehmen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Lüneburg - Altpapiercontainer brennt

Zum Brand eines Altpapiercontainers kam es in den späten Abendstunden des 29.09.24 im Bereich des Meisterwegs zwischen der Bushaltestelle und der angrenzenden Kleingartenkolonie. Die alarmierte Feuerwehr löschte gegen 22:00 Uhr das Feuer. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Dannenberg - Alkoholisierter Fahrer kollidiert mit Betonblock

Ein Ford-Ranger Fahrer im Alter von 37 Jahren befuhr am 29.09.2024 gegen 05:00 Uhr die Bundesstraße 191 in Höhe Nebenstedt und kollidierte dort mit dem Betonblock einer Lichtsignalanlage. Bei der Unfallaufnahme durch die Polizei wurde die Fahrtüchtigkeit des unverletzten Fahrers kontrolliert. Ein Atemalkoholtest ergab dabei einen Wert von 1,42 Promille. Der Führerschein des Mannes wurde beschlagnahmt. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Uelzen

Uelzen - Rangelei nach Uneinigkeiten im Straßenverkehr

Am 29.09.2024 gegen 19:00 Uhr kam es in der Wilhelm-Seedorf Straße zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen zwei Radfahrenden und einem 38 Jahre alten PKW Fahrer. Hintergrund waren Unstimmigkeiten über das richtige Verkehrsverhalten. Anschließend stieg der PKW-Fahrer aus und es kam zu einer Rangelei mit dem Radfahrer im Alter von 41 Jahren. Hierbei wurde der 38-Jährige leicht verletzt. Zusätzlich kam es bei der verbalen Auseinandersetzung zu Beleidigungen seitens der 38 Jahre alten Radfahrerin. Die Polizei prüft zusätzlich verkehrsrechtliche Vergehen.

Uelzen - Parfums entwendet - drei Täterinnen gesucht

Die Polizei sucht nach drei Täterinnen, die am 28.09.2024 gegen 13:00 Uhr versuchten Parfums im Wert von mehreren hundert Euro zu entwenden. Dabei konnte der Diebstahl durch das Eingreifen einer Mitarbeiterin verhindert werden. Die bereits eingesteckte Ware verblieb somit vor Ort. Die drei Täterinnen mit schwarzer Kleidung entfernten sich daraufhin fußläufig. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Bad Bodenteich - Einbrüche in Geschäfte

Unbekannte brachen in der Nacht zum 29.09.2024 in diverse Geschäfte in Bad Bodenteich ein. Dabei wurden zwei Geschäfte in der Neustädter Straße gewaltsam geöffnet und elektronische Artikel im Wert von wenigen tausend Euro entwendet. Zusätzlich wurde in der Schützenstraße die Scheibe eines Friseursalons eingeschlagen und dort Bargeld entwendet. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Uelzen - Unter Alkoholeinfluss am Steuer

Ein 37 Jahre alter Fahrer eines Renault Talisman wurde am 29.09.2024 gegen 05:00 Uhr durch eine Polizeistreife in der Esterholzer Straße kontrolliert. Dabei ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von 1,38 Promille. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und der Führerschein des Mannes beschlagnahmt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell