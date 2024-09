Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Wochenendpressemitteilung der PI Lüneburg/Lüchow-D./Uelzen vom 28./29.09.24 ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Lüneburg - Täter gestellt nach Geschäftseinbruch

Am frühen Samstagmorgen wurde durch einen Anwohner ein Einbruch in ein Geschäft in der Großen Bäckerstraße mitgeteilt. Der den eingesetzten Beamten bereits bekannte 46-jährige Beschuldigte konnte noch in Tatortnähe durch eine Streife angetroffen und die entwendeten Waren sichergestellt werden. Die Ermittlungen zu dieser und weiteren Taten durch den amtsbekannten Beschuldigten dauern an.

Lüneburg - Unfall mit verletzten Radfahrer

Am Freitag, gegen 16:10 Uhr, befährt ein Lkw mit Kippauflieger die Friedrich-Ebert-Brücke in Richtung Konrad-Adenauer-Straße. Aus dem Kippauflieger ragt dabei augenscheinlich als Teil der Ladung eine Art Metallstrebe erheblich nach rechts heraus. Ein 31-jähriger Mann fährt zu diesem Zeitpunkt auf dem rechts daneben befindlichen Radweg in Richtung Innenstadt. Beim Passieren trifft die Strebe den Radfahrer und verletzt diesen im Gesicht. Der Lkw setzt seine Fahrt fort, kann jedoch aufgrund von Zeugenhinweisen ermittelt werden.

Wendisch Evern - Fahrkartenautomat angegangen

In der Nacht zum Samstag wurde ein Fahrkartenautomat am Bahnhof Wendisch Evern durch Unbekannte augenscheinlich mittels Böller aufgesprengt. Es entstand erheblicher Sachschaden. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Radbruch - Einbruch Vereinsheim und Sporthalle

In die Sporthalle in der Schäfer-Ast-Straße und das Vereinsheim in der Bardowicker Straße drangen Unbekannte augenscheinlich in der Nacht zum 29.09.24 ein. In der Sporthalle wurde ein Feuerlöscher mutwillig entleert und eine Musikbox entwendet. Beim Vereinsheim wurde u.a. eine Tür aufgebrochen. Hinweise nimmt die Polizeistation Bardowick, Tel. 04131-799400, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Lüchow - landwirtschaftliche Gespanne kontrolliert

In den Morgenstunden des 27.09.2024 wurden landwirtschaftliche Gespanne im Bereich Lüchow kontrolliert. Dabei kontrollierte die Polizei insgesamt sieben Zugmaschinen/ Gespanne und ahndete insgesamt 21 Verstöße, davon ein Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

Wustrow OT Dolgow - Farbe am mobilen Blitzer

Am Freitag, den 27.09.2024, zwischen 12:35 Uhr und 12:45 Uhr, wurde durch Unbekannte der Blitzer - Anhänger des Landkreises mittels Farbe beschädigt. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow unter der Telefonnummer 05841 - 1220 entgegen.

Dannenberg OT Nebenstedt - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

In den frühen Morgenstunden des Sonntages verunfallte ein 37 - Jähriger auf der Bundesstraße 191 im 29451 Dannenberg Ortsteil Nebenstedt mit seinem Pkw. Der Pkw kam nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte im Anschluss mit einem an einer Kreuzung aufgestellten Betonsockel einer Behelfslichtzeichenanlage. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte bei dem Fahrzeugführer ein Atemalkoholwert von 1,42 Promille festgestellt werden. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt und ein entsprechendes Verfahren eingeleitet.

Wendland Wiesn in Jameln - Körperliche Auseinandersetzungen

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es während der Wendland Wiesn auf dem Festplatz in Jameln zu drei Körperverletzungen. Gegen 22:25 Uhr schlug eine Frau einen Bierkrug auf den Kopf eines 29 - jährigen Mannes. Der Mann erlitt dadurch eine blutende Verletzung im Kopfbereich. Zwischen 02:50 Uhr und 03:05 Uhr kam es zu einer weiteren körperlichen Auseinandersetzung mehrerer Personen. Dabei wurde ein 35 - Jähriger von drei männlichen Personen zu Boden geschubst. Im weiteren Verlauf trat einer der drei Personen dem auf dem Boden liegenden 35 - Jährigen gegen den Kopf. Des Weiteren wurde einer weiteren männlichen Person im Zuge dessen in das Gesicht geschlagen. Zeugenhinweise zu den beiden genannten Sachverhalten nimmt die Polizei Lüchow, Telefonnummer 05841 - 1120, entgegen.

Lüchow - Verkehrsunfallflucht

Am Samstagmittag kam es in Lüchow im Bereich der Jeetzeler Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 53 - jähriger Fahrzeugführer bog mit seinem Pkw vom Gerhard - Hauptmann - Weg nach rechts auf die Jeetzeler Straße ein. Zeitgleich fuhr ein unbekannter Fahrradfahrer auf dem Gehweg in Richtung Innenstadt. Der Fahrradfahrer fuhr dem Pkw schließlich in die hintere, rechte Fahrzeugseite und flüchtete. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow unter der Telefonnummer 05841 - 1220 entgegen.

Uelzen

Fahren ohne Versicherung

Am Samstag, gegen 16.35 Uhr, fiel einer Streife ein E-Scooter ohne Versicherungskennzeichen in Uelzen, St-Viti-Str., auf. Der 19-jährige Fahrer gab an, keine Versicherung zu haben.

Verkehrsunfall

Am Samstag, gegen 20.30 Uhr, verlor in Bad Bevensen Medinger Straße, ein 45-jähriger Mann mit seinem PKW, vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, die Kontrolle über den Pkw und kam innerorts in einer leichten Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Er überfuhr einen Straßenbaum, touchiert eine Grundstücksmauer und kam schlussendlich an einer Hauswand zum Stehen. Ein hier aufgebautes Gerüst wurde hierbei ebenfalls beschädigt und musste durch THW und Feuerwehr demontiert werden.

