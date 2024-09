Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ vermisster Senior wieder da - Pkw Dacia mit Hunden noch weg - Polizei "fahndet" ++ Einbruch in Wohnhaus mit Komplettentwendung eines Pkw BMW ++ "falsche Mitarbeiter" gehen leer aus ++

Lüneburg (ots)

Presse - 26.09.2024 ++

Lüneburg

Bardowick - Einbruch in Wohnhaus mit Komplettentwendung eines Pkw BMW

Mit der Zielrichtung des Diebstahls eines Pkw brachen Unbekannte in den Nachtstunden zum 26.09.24 in ein Wohnhaus in der Huderstraße ein. Die Täter waren gewaltsam über eine rückwärtige Wintergartentür ins Gebäude eingedrungen und hatten sich zielgerichtet einen Pkw-Schlüssel gegriffen. Mit diesem fuhren die Täter einen hochwertigen Pkw BMW SUV X5 mit dem amtlichen Kfz-Kennzeichen OD-HF XX, Farbe grau, weg und entwendeten diesen. Die Polizei hat Fahndungsmaßnahem eingeleitet und ermittelt. Es entstand ein Schaden von mehr als 60.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - "falsche Mitarbeiter" gehen leer aus - Polizei warnt vor Einschleichdieben

Zu einem Einschleichdiebstahl "ohne großer Beute" kam es in den späten Nachmittagsstunden des 25.09.24 in einem Wohnhaus im Sternkamp. Ein angeblicher Mitarbeiter der Stadtwerke hatte gegen 17:15 Uhr bei der Seniorin (über 80 Jahre alt) geklingelt und die Frau abgelenkt, während eine zweite Person ins Haus schlich und sich aus einem Schlafzimmer eine Geldkassette greifen konnte. Mit dieser verschwanden die Täter; die Geldkassette war jedoch leer, so dass die Betrüger keine Beute machen konnten. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - "Handtaschendiebstahl" im wahrsten Sinne des Wortes

Eine Ladendiebin beim Handtaschendiebstahl ertappten Mitarbeiter in den Mittagsstunden des 25.09.24 in einem Bekleidungsgeschäft Am Markt. Die 35-Jährige aus dem Landkreis Lüneburg hatte gegen 13:50 Uhr versucht mehrere Handtaschen im Wert von mehr als 400 Euro aus dem Geschäft zu schmuggeln, wurde dabei jedoch ertappt. Die Polizei ermittelt.

Radbruch - Felgen von Pkw-Porsche aus Garten geklaut

Vier hochwertige in einem Garten im Einemhofer Weg gelagerte Felgen für einen Pkw Porsche stahlen Unbekannte in der Nacht zum 25.09.24 und transportierten diese ab. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Bardowick, Tel. 04131-79940-0, entgegen.

Lüneburg - Einbruch in Vereinsheim scheitert - Täter ergreift die Flucht

In die Räumlichkeiten des Vereinsheim des Kleingartenvereins Pferdeteich, Bleckeder Landstraße, versuchte ein Unbekannter in der Nacht zum 26.09.24 einzubrechen. Dabei flexte der Einbrecher gegen 01:00 Uhr mit einem Winkelschleifer an der Tür, wurde jedoch gestört, so dass er die Flucht ergriff. Es entstand ein Schaden von einigen hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Bardowick - Jugendliche kokeln und setzen Mülleimer in Brand - Feuerwehr löscht

Einen brennenden Mülleimer löschten Einsatzkräfte der Feuerwehr in den Morgenstunden des 25.09.24 im Bereich des Gehwegs in der Große Straße. Mehrere Jugendliche hatten gegen 10:45 Uhr an dem Mülleimer gekokelt und diesen dadurch in Brand gesetzt. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung durch Feuer. Hinweise nimmt die Polizei Bardowick, Tel. 04131-79940-0, entgegen.

Melbeck/Bienenbüttel/Lüneburg - vermisster Senior wieder da - Pkw Dacia mit Hunden noch weg - Polizei "fahndet" - "Wer kann Hinweise auf den Pkw Dacia Logan, Farbe braun geben!"

Nach einem vermissten 80-Jährigen aus dem Bereich Melbeck hatte die Polizei seit den späten Abendstunden des 25.09.24 gefahndet. Seine Ehefrau hatte den dementen Senior als vermisst gemeldet, da dieser am Abend mit dem eigenen Pkw inkl. zwei Hunden nicht nach Hause gekommen war. Parallel war ein Handygespräch "abgerissen". Die Polizei leitete Fahndungsmaßnahmen nach dem Mann sowie seinem Pkw ein. Am Morgen des 26.09.24 brachte ein Lüneburger Taxi den verwirrten Senior nach Hause. Der Mann war dort im Bereich des Marktplatzes eingestiegen. Zu Verbleib seines Pkw Dacia Logan, Farbe braun-gold, LG-RG XXX, inkl. der zwei Hunde konnte der Mann keine Angaben machen. Die Polizei fahndet weiter ... Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Dannenberg, OT. Schaafhausen - Fahrzeugführerin verliert Kontrolle - mit Transporter kollidiert

Mit einem am Fahrbahnrand stehenden Transporter Mercedes Sprinter kollidierte eine 58 Jahre alte Fahrerin eines Pkw VW ID.4 in den Mittagsstunden des 25.09.24. Die Frau aus der Region war gegen 11:30 Uhr aufgrund gesundheitlicher Probleme nach links von der Fahrbahn abgekommen. Die Frau bleib unverletzt. Es entstand ein Sachschaden von gut 16.000 Euro.

Schnega - Pkw kollidiert mit Reisebus - leichtverletzt

Zu einer Kollision eines Pkw Mitsubishi mit einem Reisebus kam es in den Morgenstunden des 26.09.24 auf der Bundesstraße 71. Ein 78 Jahre alter Fahrer des Pkw hatte gegen 09:00 Uhr beim Einbiegen auf die Bundesstraße den Bus übersehen, wodurch dieser mit dem Heck des Pkw kollidierte. Der 78-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Es entstand ein Schaden von gut 18.000 Euro.

Uelzen

Uelzen, OT. Veerßen - Pkw in Serie aufgebrochen - 15 Fahrzeuge betroffen - geringe Beute - hoher Sachschaden - Polizei hat Tatverdächtigen im Visier

Zu einer Serie von Pkw-Aufbrüchen kam es in den Nachtstunden zum 26.09.24 im Uelzener Ortsteil Veerßen. Betroffen waren nach derzeitigen Ermittlungen insgesamt 15 u.a. in der Südstraße, Stadtweg, Soltauer Straße der Marken VW, Kia, Dacia, Opel, Daimler und Skoda. Dabei wurden in fast allen Fällen eine Scheibe der Fahrzeuge eingeschlagen. Der Täter griff in die Fahrzeuge, ging jedoch bei fast allen Taten bis auf ein bisschen Münzgeld leer aus. In einem Fall gelangte der Täter an zwei EC-Karten, die er in den Morgenstunden in einer Tankstelle nutzte um Zigaretten zu kaufen. Nach Stand der Ermittlungen ist ein 52 Jahre alter Lüneburger für die Pkw-Aufbrüche dringend tatverdächtig. Die Polizei hat örtliche Fahndungsmaßnahmen nach dem 52-Jährigen eingeleitet.

Uelzen - Mitpatient bedient sich bei der Geldbörse des Bettnachbarn

Die Geldbörse eines Mitpatienten griff sich ein 52 Jahre alter Lüneburger während seinen Aufenthalts im Uelzener Klinikum, Hagenskamp, im Zeitraum vom 23. Bis 23.09.24. Der Diebstahl fiel nach der Entlassung des 52-Jährigen in den Abendstunden des 25.09.24 auf. Die Polizei ermittelt.

Jelmstorf - Handtasche aus abgestellten Pkw mitgenommen

Die Seitenscheibe eines an der Kreisstraße 56 in Bruchtorf abgestellten Pkw Mercedes Citan schlug ein Unbekannter in den Mittagsstunden des 25.09.24 ein. Der Täter griff sich aus dem Pkw eine Handtasche und verschwand. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Uelzen - 1,03 Promille - Weiterfahrt untersagt

Einen 42-Jährigen mit einem Pkw Opel stoppte die Polizei in den Nachmittagsstunden des 25.09.24 im Bereich Emsberg. Bei dem Uelzener stellten die Beamten gegen 15:30 Uhr den Einfluss von Alkohol fest. Ein Test ergab einen Wert von 1,03 Promille, so dass die Beamten dem Mann die Weiterfahrt untersagten. Parallel erwartet ihn ein Ordnungswidrigkeitenverfahren mit Bußgeld sowie ein Fahrverbot.

Römstedt - BMW-Fahrerin verunfallt im Kurvenbereich - einem Lkw ausgewichen - Polizei ermittelt

Nach eigenen Angaben einem Lkw musste eine 59 Jahre alte Fahrerin eines Pkw BMW in den Morgenstunden des 25.09.24 auf der Kreisstraße 41 - Gollerner Weg - ausweichen. Die Frau kam dadurch gegen 09:50 Uhr nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Sie wurde schwerverletzt aus dem Pkw "geborgen" und mit einem Rettungswagen ins Klinikum nach Uelzen gebracht. Es entstand ein Sachschaden von gut 5.000 Euro. Der Lkw fuhr unerkannt weiter, so dass die Polizei auch wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt. Hinweise nimmt die Polizei Bad Bevensen, Tel. 05821-97655-0, entgegen.

