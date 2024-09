Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Erinnerung -> "Tuning-Talk mit der AG Poser" - Sa. 28.09.24 - 17 - 20 Uhr im Rahmen des 3. CCS.Meet Tuningtreffenns in Dannenberg ++

Erinnerung -> "Tuning-Talk mit der AG Poser" - Sa. 28.09.24 - 17 - 20 Uhr im Rahmen des 3. CCS.Meet Tuningtreffenns in Dannenberg ++ Polizeibeamte bieten "lockere Fachgespräche", Beratung und Schallpegelmessungen an ++

Lüchow-Dannenberg/ Dannenberg - Lüneburg/Uelzen

Im Rahmen des 3. CCS.Meet Autotuning/Oldtimer Treff am 28.09.24 lädt die Arbeitsgruppe "Auto-Poser" (AG Poser) der Polizeiinspektion alle Interessierten zu einem lockeren Talk, Gespräche & Beratungen zum Thema Legales Tuning auf das Lkw-Gelände der Firma Süßmilch in der Raiffeisenstraße in Dannenberg ein.

Das Angebot richtet sich insbesondere an alle tuning-begeisterten Auto- und Motorradfahrer. Die "AG Poser" der Polizei wird dort von 17 bis 20 Uhr für einen "Tuning Talk", ein "lockeres Gespräch" und Austausch zur Verfügung stehen und neben Beratung zu legalen Tuning-Optionen auch kostenlose Schallpegelmessungen anbieten.

So kann jeder testen lassen, wie laut sein/ihr Fahrzeug ist. Gerade für Motorradfahrer besteht auch die Möglichkeit mal die Auswirkungen von "mit DB Killer" zu "ohne DB Killer" zu vergleichen. Da es sich um eine reine Präventionsveranstaltung handelt, ist es Ziel der Beamten bei festgestellten Verstößen oder Unzulässigkeiten es bei ermahnenden Gesprächen mit deutlichen Hinweisen zu belassen. Eine Ahndung von Bußgelder ist nicht geplant.

Ein erster Tuning-Talk Ende Juni in Uelzen war ein voller Erfolg, so dass die Verantwortlichen nun die Gelegenheit nutzen und im Rahmen des 3. CCS.Meet in Dannenberg präsent sein werden.

Weitere Infos zum 3. CCS.Meet auch zeitnah unter https://www.instagram.com/ccs.meet/

Hintergrund:

Seit geraumer Zeit mehren sich - insbesondere in den Nächten am Wochenende - Beschwerden unter anderem von Einwohnern welche Anstoß am Fehlverhalten überwiegend junger Verkehrsteilnehmer nehmen, die mit augenscheinlich baulich/technisch veränderten Kraftfahrzeugen unnötigen Lärm verursachen und sich nicht an geltende Verkehrsregeln halten. Dabei fallen entsprechende "Auto-Poser" wie auch "verkehrswidrig verhaltende Motorradfahrer" in wechselweise auch in den verschiedenen Bereichen der Region u.a. in Uelzen, Lüchow, Dannenberg wie auch in Lüneburg auf. Parallel fielen einzelne insbesondere hochmotorisierte Fahrzeugführer auch durch ihr Verhalten im Straßenverkehr auf. Traurige Höhepunkte waren hier die tödliche Fahrt zweier junger Männer mit einem hochmotorisierten Pkw im Jahr 2022 in Dannenberg, der an einem Baum endete, sowie ein tödlicher Verkehrsunfall eines Motorradfahrers im Jahre 2023 im Bereich Bad Bevensen.

Seit mehreren Jahren hat die Polizei in allen drei Landkreisen der Region im täglichen Dienst wie auch im Rahmen von Schwerpunktkontrollen verstärkt und gebündelt und dabei dienststellenübergreifend die PolizeibeamtInnen in diesem Bereich fortgebildet.

Federführend und koordinierend auch für abgestimmte Maßnahmen ist hier die 2022 in Leben gerufene Arbeitsgruppe "Auto-Poser" (AG Poser) von Polizeikommissariat und Polizeiinspektion. Neben verstärkten Kontrolldruck und weiteren ordnungsrechtlichen Maßnahmen setzte die Polizei dabei in der Vergangenheit auch verstärkt auf eine aufklärende Kommunikation und einen präventiven Info-Austausch mit FahrzeugführerInnen der jeweiligen Szene.

