Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Motorrad aus Carport gestohlen ++ mit dem "gestohlenem" Aufsitzmäher vom Sportplatz durch's Dorf - Polizei ermittelt ++ Komposthaufen brennt - Feuerwehr verhindert Übergreifen auf Wald ++

Lüneburg (ots)

Presse - 24.09.2024 ++

Lüneburg

Lüneburg - Motorrad aus Carport gestohlen

Ein Motorrad Triumph Thunderbird, Bj. 1998, Farbe gelb-schwarz, mit dem amtlichen Kfz-Kennzeichen LG-IP 4, stahlen Unbekannte im Zeitraum vom 22. auf den 23.09.24 aus einem Carport Im Grimm. Die Polizei hat das Motorrad zur Fahndung ausgeschrieben und ermittelt. Es entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Handorf - mit dem "gestohlenem" Aufsitzmäher vom Sportplatz durch's Dorf - Polizei ermittelt - Zeugen gesucht

Auf "schlechten Spaß mit 500 Euro Sachschaden" erlaubten sich Unbekannte in der Nacht zum 21.09.24 in Handorf. Unbekannte hatten auf dem Sportplatz im Cluesweg einen Container aufgebrochen und den darin befindlichen Aufsitzmäher des Sportvereins in Gang gesetzt. Mit diesem fuhren die "Spaßvögel" über den Sportplatz, durchbrachen einen Bauzaun, fuhren weiter durch das Dorf bis sie in einen weiteren Wildzaun fuhren und auf dem dortigen Acker liegen blieben. Es entstand ein Sachschaden von gut 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Bardowick, Tel. 04131-79940-0, entgegen.

Bleckede - abgestelltes Mountainbike mitgenommen - Täter beobachtet

Ein nicht verschlossenes Mountainbike Giant griff sich ein Dieb in den Nachmittagsstunden des 23.09.24 vor einem Discounter im Nindorfer Moorweg. Ein Mitarbeiter konnte gegen 15:00 Uhr beobachten, wie sich der Täter das Fahrrad griff und mitnahm. Es entstand ein Schaden von gut 400 Euro.

Der Dieb wird wie folgt beschrieben:

- männlich - ca. 40 Jahre alt - dunkles Haar - beide Unterarme tätowiert - Bekleidung: türkises Oberteil, T-Shirt oder Pulli, blaue Flicken-Jeans

Hinweise nimmt die Polizei Bleckede, Tel. 05852-95117-0, entgegen.

Bleckede - Staubsaugerautomat aufgebrochen

Einen Staubsaugerautomaten der Raiffeisen in der Fritz-von-dem-Berge-Straße brachen Unbekannte im Zeitraum vom 21. bis 23.09.24 auf. Beute: Münzgeld von weniger als zehn Euro. Die Polizei ermittelt. Hinweise nimmt die Polizei Bleckede, Tel. 05852-95117-0, entgegen.

Bardowick - Dieb bedient sich aus unverschlossenen Pkw

In insgesamt drei auf Grundstücken in Bardowick abgestellten, jedoch unverschlossenen Pkw bediente sich ein Unbekannter im Verlauf des Wochenendes zwischen dem 20. und 23.09.24. Ein Unbekannter hatte sich erneut im Bereich Bardowick herumgeschlichen und nutzte u.a. im Ilmer Weg sowie Bühringsmoor für ihn günstige Gelegenheiten und griff sich in einem Fall aus einem Pkw u.a. Medikamente und Kleingeld. In den beiden weiteren Fällen ging der Täter, der vermutlich mit einem Fahrrad unterwegs war, leer aus. Die Polizei ermittelt. Hinweise nimmt die Polizei Bardowick, Tel. 04131-79940-0, entgegen.

Lüneburg - Ladendieb mit "präpariertem Beutel"

Einen Ladendieb ertappten Mitarbeiter eines Einkaufsmarktes Am Alten Eisenwerk in den Mittagsstunden des 23.09.24 beim Diebstahl. Der 19-Jährige hatte u.a. Alkoholika und Kosmetika im Wert von fast 400 Euro in einem präparierten Beutel in einem Rucksack verstaut und damit versucht den Kassenbereich zu passieren. Ein Mitarbeiter stoppte den Dieb gegen 13:30 Uhr. Die Polizei ermittelt.

Lüneburg - Polizei kontrolliert nach Hinweis junge Männer - kein Drogenhandel

Nach einem Hinweis von Passanten auf einen aktuellen "Drogenhandel" kontrollierten mehrere Streifenwagenbesatzungen in den späten Nachmittagsstunden Am Berge eine Gruppe von vier jungen Männern. Die Kontrolle der vier Männer im Alter von 22, 26, 31 und 33 Jahren erhärtete den Verdacht nicht. Lediglich eine geringe Menge Cannabis (für den Eigenbedarf) wurde bei den Personen festgestellt.

Lüchow-Dannenberg

Hitzacker, OT. Harlingen - Komposthaufen brennt - Feuerwehr verhindert Übergreifen auf Wald

Vermutlich aufgrund entleerter noch heißer Asche aus einer Feuertonne geriet in den Mittagsstunden des 23.09.24 ein Komposthaufen auf einem Grundstück in der Harlinger Straße in Brand. Die Feuerwehr war im Einsatz und konnte ein Übergreifen auf den angrenzenden Wald verhindern. Die Polizei ermittelt wegen fährlässiger Brandstiftung.

Dannenberg - unter Drogeneinfluss unterwegs

Einen 36 Jahre alten Fahrer eines Transporter VW Crafter stoppte die Polizei in den Nachtstunden zum 24.09.24 in der Uelzener Straße. Bei der Kontrolle gegen 00:20 Uhr stellten die Beamten bei dem Mann aus Berlin den Einfluss von Drogen fest. Ein Urintest auf THC verlief positiv.

Uelzen

Uelzen - Einbruch in Lagerhalle - durch Oberlicht eingebrochen

In eine Lagerhalle Am Funkturm brachen Unbekannte im Zeitraum vom 22. bis 23.09.24 ein. Die Täter waren über das Dach bzw. ein Oberlicht gewaltsam in das Gebäude eingedrungen und konnten in der Folge Firmenwaren der Bürotechnikfirma im Wert von einigen tausend Euro abtransportieren. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Ebstorf - "Euro-Paletten" auf Fahrbahn - Pkw fahren drüber - 4.000 Euro Schaden - Polizei sucht Verursacher

Ein Sachschaden von gut 4.000 Euro entstand in den frühen Morgenstunden des 24.09.24 an zwei Pkw der Marken Audi und Skoda in der Dorfstraße. Die Fahrer der Fahrzeuge waren gegen 06:30 Uhr bei morgendlicher Dunkelheit über zwei auf der Fahrbahn liegende Euro-Paletten gefahren. Die Polizei ermittelt nun, wie die Holz-Paletten auf die Fahrbahn kamen bzw. wer diese verloren hat. Hinweise nimmt die Polizei Ebstorf, Tel. 05822-94792-0, entgegen.

Uelzen - 16-Jähriger mit E-Scooter unter Drogeneinfluss

Einen Jugendlichen mit einem E-Scooter stoppte die Polizei in den Morgenstunden des 24.09.24 auf einem Gehweg in der Fischerhofstraße. Bei der Kontrolle des 16-Jährigen gegen 08:00 Uhr stellte sich heraus, dass dieser unter Drogeneinfluss stand. Der Jugendliche räumte den Konsum von Marihuana ein.

