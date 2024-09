POL-LG: ++ geparkter Pkw gerät in Brand - drei Fahrzeuge beschädigt - Feuerwehr im Löscheinsatz - 40.000 Euro Schaden ++ Motorradfahrer verletzt - nicht angepasste Geschwindigkeit ++ "jugendliche Kletterer"

Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

Presse - 23.09.2024 ++

Lüneburg

Lüneburg - geparkter Pkw gerät in Brand - drei Fahrzeuge beschädigt - Feuerwehr im Löscheinsatz - 40.000 Euro Schaden

Zu einem Brand eines geparkten Pkw Ford C-Max kam es in den Nachtstunden zum 23.09.24 auf einem Parkdeck in der Graf-von-Moltke-Straße. Aus ungeklärter Ursache geriet der Pkw gegen 04:30 Uhr in Brand, so dass das Feuer auf zwei weitere daneben abgestellte Pkw Mazda und VW Golf übergriff. Die Feuerwehr war im Löscheinsatz. Es entstand ein Sachschaden von gut 40.000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und kann bis dato weder Brandstiftung noch einen technischen Defekt als Ursache ausschließen. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Motorradfahrer schwer verletzt - nicht angepasste Geschwindigkeit

Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit verunfallte ein 20 Jahre alter Fahrer eines Motorrads Honda in den Nachmittagsstunden des 22.09.24 in der Bockelmannstraße. Dabei kollidierte stadteinwärts fahrend der Lüneburger gegen 15:15 Uhr mit mehreren Verkehrszeichen und bleib auf Höhe der Feuerwehr liegen. Er wurde schwerverletzt ins Klinikum gebracht. Es entstand ein Sachschaden von gut 10.000 Euro.

Embsen, OT. Oerzen - Einbruch in Einfamilienhaus - Schmuck und Bargeld mitgenommen

In ein Einfamilienhaus in der Fliederstraße brachen Unbekannte im Zeitraum vom 21. auf den 22.09.24 ein. Die Täter hatten ein Kellerfenster aufgebrochen, waren ins Gebäude gelangt und konnten Schmuck sowie Bargeld erbeuten. Es entstand ein Schaden von einigen hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Einbrecher in Bürogebäude verletzt sich - 46-Jähriger als Täter ermittelt

In ein Bürogebäude Am Sande brach ein Lüneburger in den Nachtstunden zum 21.09.24 gegen 03:00 Uhr ein. Der Eindringling hatte eine Scheibe eingeschlagen und war in die Räumlichkeiten eingedrungen. Dort griff er sich einen geringen Bargeldbetrag, verließ das Gebäude, verletzte sich jedoch auch dabei und hinterließ Blutspuren. Ermittler konnten den 46 Jahre alten Mann in der Folge ermitteln.

Lüneburg - Einbruch in Wartungsgebäude des Umspannwerks

In ein Wartungsgebäude des Umspannwerks brachen Unbekannte im Zeitraum vom 19. bis 23.09.24 ein. Die Täter hatten sich durch einen Maschendrahtzaun Zutritt verschafft und an einer Tür herumgebrochen. Gestohlen wurde vermutlich nichts. Es entstand Sachschaden von einigen hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Pkw in Tiefgarage aufgebrochen

Einen im Parkhaus in der Soltauer Straße abgestellten Pkw Mercedes GLK brachen Unbekannte in der Nacht zum 23.09.24 auf. Die Täter schlugen eine Scheibe zur Beifahrerseite ein und nahmen u.a. ein Rucksack mit. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Lüneburg - Holzpavillon durch Feuer beschädigt

Vermutlich aufgrund einer arglos weggeworfenen Zigarette entzündete sich in den frühen Abendstunden des 22.09.24 trockenes Laub in einem Pavillon in der Carl-von-Ossietzky-Straße, so dass eine Holzgarnitur in Brand geriet. Ein 41 Jahre alter Anwohner konnte den Brand löschen. Es entstand geringer Sachschaden. Die Polizei ermittelt. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Wittorf - Seniorin verunfallt - 1.000 Euro Schaden

Aus ungeklärter Ursache verunfallte eine 86 Jahre alte Fahrerin eines Pkw Renault Clio in den Abendstunden des 22.09.24 in der Hauptstraße. Kurz vor dem Kreuzungsbereich fuhr die Seniorin gegen einen Kantstein, geriet in den Grünstreifen und kollidierte mit einem Betonpfosten sowie einem Denkmal. Die Frau erlitt leichte Verletzungen. Es entstand ein Sachschaden von gut 1.000 Euro.

Lüchow-Dannenberg

Höhbeck, OT. Brünkendorf - "jugendliche Kletterer"

Widerrechtlich auf das umzäunte Firmengelände des Sendemastes "Gartow 2" in Brünkendorf begaben sich fünf Jugendliche/Heranwachsende in den Morgenstunden des 22.09.24. Die Junge im Alter von 16, 17, 18 und 19 Jahren erkletterten den Sendemast, verließen jedoch nach Ansprache durch die alarmierte Polizei das Gelände wieder. Die Polizei ermittelt wegen Hausfriedensbruchs gegen die jungen Leute.

Waddeweitz - Durchfahrtverbot aufgrund Baustelle kontrolliert

Das Durchfahrtverbot der Baustelle im Bereich des Kreisverkehrs auf der Bundesstraße 493 kontrollierte die Polizei in den Mittagsstunden des 22.09.24. Dabei ahndeten die Beamten insgesamt zehn Verstöße.

Uelzen

Bad Bevensen - auf Grundstück zugegriffen - Dieb gestellt

Oberbekleidung, ein Messer sowie weitere Gegenstände ließ ein Dieb in den Abendstunden des 22.09.24 auf einem Hof eines Grundstücks in der Pastorenstraße mitgehen. Danach schlich sich der Mann in Richtung Bahnhof weg, konnte jedoch noch wahrgenommen werden, so dass alarmierte Polizeibeamte den 50-Jährige mit dem Diebesgut an einer Bushaltestelle am Bahnhof feststellen und kontrollieren konnten. Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls.

Uelzen - Handtasche verschwindet in Parkanlage

Die Handtasche eines 20-Jährigen griff sich ein Unbekannter in einem günstigen Moment in einem Park in der Gudesstraße in den späten Nachmittagsstunden des 22.09.24. Die Handtasche hatte der junge Mann gegen 17:30 Uhr über eine Bank hinter sich gehangen, als "der Langringer" zugriff und die Handtasche verschwand. Neben der Handtasche verschwanden eine Geldbörse mit EC-Karten sowie Kopfhörer, so dass ein Schaden von mehr als 700 Euro entstand. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Rosche - Kleinkraftrad Suzuki gestohlen

Ein Kleinkraftrad Suzuki mit dem Versicherungskennzeichen 724YPO stahlen Unbekannte in den Nachtstunden zum 23.09.23 aus einem Carport im Dammweg. Es entstand ein Schaden von gut 600 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

