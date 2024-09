POL-LG: ++ "Einschleichdiebe" an der Wohnungstür ++ Polizei kontrolliert ... Radfahrer und E-Scooter-Fahrer in der Innenstadt - acht Verstöße ++ Radfahrer kollidiert mit Pkw - leicht verletzt ++

Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

Lüneburg (ots)

Presse - 20.09.2024 ++

Lüneburg

Mechtersen - Werkzeuge aus Schuppen mitgenommen

In einen verschlossenen Schuppen im Moorweg gelangten Unbekannte in der Nacht zum 19.09.24. Die Täter transportierten diverse Markenwerkzeuge ab, so dass ein Schaden von mehreren hundert Euro entstand. Hinweise nimmt die Polizei Bardowick, Tel. 04131-79940-0, entgegen.

Lüneburg - Ladendieb mit hochwertiger Jacke - von Mitarbeiter ertappt

Einen 41 Jahre alten Lüneburger beim Diebstahl einer hochwertigen Jacke (Wert: 260 Euro) ertappte ein Mitarbeiter eines Bekleidungsgeschäfts Am Markt in den Nachmittagsstunden des 19.09.24 gegen 16:45 Uhr. Die alarmierte Polizei leitete ein Strafverfahren wegen Diebstahls ein.

Lüneburg - E-Scooter-Fahrer mit gestohlener Versicherungsplakette

Einen 17-Jähriger mit einem E-Scooter stoppte eine Polizeistreife in den späten Abendstunden des 19.09.24 auf einem Gehweg Am Sande. Bei der Kontrolle des Lüneburgers stellte sich heraus, dass das aufgeklebte Versicherungskennzeichen am Scooter von einem anderen Scooter abgelöst und geklaut war. Die Polizei ermittelt wegen Urkundenfälschung und Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

Lüneburg - E-Scooter ohne Versicherungsschutz

Einen 22-Jährigen mit einem E-Scooter ohne Versicherungsschutz kontrollierte die Polizei in den späten Nachmittagsstunden des 19.09.24 in der Altenbrückertorstraße. Den Lüneburger erwartet nun ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Pflichtversicherung. Gleiches gilt für einen 34-Jährigen, den die Beamten gegen 23:45 Uhr in der Rosenstraße auf einem E-Scooter ohne Versicherungskennzeichen stoppten.

Lüneburger - schlafend in Parkhaus trotz Hausverbot

Aus einem Parkhaus in der Soltauer Straße musste die Polizei in den Morgenstunden des 19.09.24 gegen 07:45 Uhr einen schlafenden bereits polizeilich bekannten Lüneburger entfernen. Der 29-Jährige hatte bereits aufgrund verschiedener Vorfälle ein Hausverbot für das Parkhaus, so dass Mitarbeiter die Polizei alarmiert hatten.

Lüneburg - "temporäres Hausverbot" durchgesetzt - Mann geht in Polizeigewahrsam

Aufgrund seines Verhaltens erhielt ein 36 Jahre alter Bewohner einer Unterkunft Bei der Keulahütte in den Morgenstunden des 19.09.24 durch den Sicherheitsdienst ein Hausverbot bis in den Nachmittagsstunden. Aufgrund der Uneinsichtigkeit des Mannes wurde die Polizei durch den Sicherheitsdienst zur Hilfe gerufen, die dem Mann die Situation verdeutlichten und einen Platzverweis für den örtlichen Bereich aussprechen mussten. Da der 36-Jährige im Verlauf des Vormittags mehrfach gegen die Anweisungen verstiess, nahm die Polizei den Mann in Absprache mit dem Bereitschaftsrichter bis zum Nachmittag in Polizeigewahrsam.

Lüneburg - wiederholt Passanten belästigt - in Gewahrsam genommen

Nachdem ein 26-Jähriger in den Nachmittags- und Abendstunden des 19.09.24 u.a. in einem Hauseingang in der Lüner Straße auffiel und Passanten "belästigte", schritt die Polizei mehrfach ein. Da auch ein Platzverweis keine Wirkung zeigte, musste der Mann in Absprache mit dem Bereitschaftsrichter zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen werden.

Lüneburg - mutwillig Motorräder umgestoßen - 42-Jährige verursacht Sachschaden

Einen Sachschaden von gut 800 Euro verursachte eine 42-Jährige in den frühen Nachmittagsstunden des 19.09.24 auf dem Gelände einer Einrichtung Beim Benedikt. Die Frau hatte gegen 14:15 Uhr ein Motorrad umgestoßen, so dass dieser gegen ein weiteres Motorrad kippte, das ebenfalls umfiel. Die Polizei ermittelt wegen Sachschädigung.

Dahlem - Anhänger schiebt Traktor auf - umgekippt - leicht verletzt

Leichte Verletzungen erlitt eine 27 Jahre alte Fahrerin eines Traktors New Holland in den Mittagsstunden des 19.09.24 auf der Kreisstraße 26. Die Fahrerin hatte gegen 12:30 Uhr mit ihrem Gespann entgegenkommenden Fahrzeugen Platz machen wollen, verlor dabei die Kontrolle, so dass der Anhänger den Traktor schob, so dass der Traktor umkippte. Es entstand ein Schaden von mehreren zehntausend Euro. Die 27-Jährige erlitt leichte Verletzungen.

Lüneburg - Transporter-Fahrer nach Kollision mit Radfahrerin gesucht

Zu einer leichten Kollision zwischen dem Fahrer eines Kleintransporters und einer 17 Jahre alten Radfahrerin kam es in den Morgenstunden des 20.09.24 Vor dem Neuen Tore - Einmündung Dörnbergstraße. Der Transporterfahrer war gegen 07:30 Uhr beim rechtsabbiegen mit der vorfahrtsberechtigten Radfahrerin kollidiert. Die beiden Beteiligten führten noch ein kurzes Gespräch, in dem die Jugendliche vermutlich unter Schock stehend angab, dass alles nicht so schlimm sei. Die Personalien wurden nicht notiert. Kurze Zeit später stellte die 17-Jährige fest, dass sie doch verletzt sei. Die Polizei bittet nun den Kleintransporterfahrer sich mit der Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, in Verbindung zu setzen.

Lüneburg - Polizei kontrolliert ... Radfahrer und E-Scooter-Fahrer in der Innenstadt - acht Verstöße

Wie bereits in der Vergangenheit war die Polizei am 18.09.24 im Bereich der Lüneburger Fußgängerzonen präsent. In den Mittagsstunden kontrollierten die Beamten mit Schwerpunkt Radfahrer und E-Scooter in der Große Bäckerstraße und ahndeten neben verschiedenen Gesprächen insgesamt acht Verstöße.

Lüchow-Dannenberg

Lüchow - "Einschleichdiebe" an der Wohnungstür

Unter dem Vorwand eine Geldspende erhalten zu wollen, schlichen sich zwei Unbekannte in den Mittagsstunden des 19.09.24 in die Wohnung einer Seniorin in der Dömitzer Straße. Die beiden Personen (Mann und Frau) hatten gegen 13:45 Uhr an der Wohnungstür der über 80 Jahre alten Frau geklingelt und nach Spenden gefragt. Dabei verwickelte die Täterin die Seniorin in ein Gespräch, so dass er Mann unbemerkt in die Wohnung gelangte und aus einem Nebenraum Bargeld sowie ein Sparbuch mitnehmen konnte. Danach verschwanden die Personen. Die Polizei ermittelt. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Uelzen

Bad Bodenteich - Geldbörse verschwindet beim Einkauf - Geld weg

Die Geldbörse einer 72-Jährigen stahl ein Unbekannter in den Mittagsstunden des 19.09.24 in einem Discounter in der Bergstraße. Der Dieb nutzte dabei zwischen 11:30 und 12:00 Uhr eine günstige Gelegenheit und griff sich unbemerkt die Börse der Frau. Im Nachgang wurde die Börse im Umfeld des Marktes wieder "weggeworfen" aufgefunden. Das Bargeld in Höhe von mehr als 250 Euro fehlte. Hinweise nimmt die Polizei Bad Bodenteich, Tel. 05824-96598-0, entgegen.

In diesem Zusammenhang mahnt die Polizei: "Tragen Sie ihre Wertsachen auch beim Einkauf (in Innentaschen) am Körper!"

Uelzen - Tasche und Rucksack verschwinden von Ladefläche

Eine Tasche sowie einen Rucksack schnappte sich ein Unbekannter in den Nachmittagsstunden des 19.09.24 von der offenen Ladefläche eines auf einem Parkplatz in der Gertrud-Noch-Straße abgestellten Firmentransporter. Die Polizei ermittelt. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Bad Bodenteich - Radfahrer kollidiert mit Pkw - leicht verletzt

Mit einem Pkw Nissan kollidierte ein 16 Jahre alter Radfahrer in den Nachmittagsstunden des 19.09.24 in der Industriestraße. Der Jugendliche verlor gegen 15:00 Uhr beim der Abfahrt von der ESK-Brücke die Kontrolle und fuhr in den entgegenkommenden Pkw. Es entstand geringer Sachschaden.

Wrestedt - gegen Stromverteilerkasten gefahren

Unverletzt blieb eine 65 Jahre alte Fahrerin eines Pkw Opel Astra in den frühen Nachmittagsstunden des 19.09.24 bei einer Kollision mit einem Stromverteilerkasten auf der Kreisstraße 17 - Stederaustraße. Die Seniorin war gegen 14:00 Uhr aus ungeklärter Ursache mit ihrem Pkw von der Fahrbahn abgekommen. Es entstand ein Sachschaden von gut 11.500 Euro.

Uelzen - "Stress gemacht" - in Polizeigewahrsam genommen

Da ein 50-Jähriger im Verlauf des Nachmittags des 19.09.24 im Umfeld des ZOB St.-Viti-Straße für Stress und Polizeieinsätze von Landes- und Bundespolizei sorgte, parallel Passanten anpöbelte und mit Flaschen warf, nahmen Beamten den alkoholisierten Mann in Absprache mit dem Bereitschaftsrichter gegen 17:30 Uhr bis zum folgenden Tag zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam.

Bienenbüttel - ... Polizei kontrolliert das Lkw-Durchfahrtverbot - wenige/keine Verstöße

Das Durchfahrtverbot für Lkw auf der gesperrten Bundesstraße 4 kontrollierte die Polizei in den Nachmittagsstunden des 19.09.24 im Bereich Bienenbüttel und Jelmstorf. Binnen 2,5 Stunden wurden zwar drei Lkw angetroffen/kontrolliert. Diese hatten jedoch alle ein berechtigtes Interesse.

Uelzen - Ermittler suchen Zeugen/ ältere Dame als Zeugin - 49 und 53 Jahre alte Uelzener begrapschen junge Frau im Marktcenter

Wegen sexueller Belästigung ermittelt die Polizei gegen zwei 49 und 53 Jahre alte Männer aus Uelzen. Die beiden hatten in den späten Nachmittagsstunden des Freitags, 06.09.24 gegen 17:00 Uhr im Bereich des Eingangs zum Aldi-Markt im Marktcenter, Veerßer Straße, eine junge Frau unsittlich berührt. Die Frau hat Strafanzeige erstattet. Die Polizei ermittelt hier mit Nachdruck und sucht Zeugen für den Vorfall; insbesondere eine ältere Frau, die den Vorfall wahrgenommen hat. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

