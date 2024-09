Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Pkw überschlägt sich - beim Vorbeifahren Pkw touchiert - zwei Verletzte ++ "Komplettentwendungen" von Pkw BMW 318d und Audi-Cabrio ++ "Schwimmer" beklaut - mit Tracking App Dieb verfolgt ++

Bild-Infos

Download

Lüneburg (ots)

Presse - 19.09.2024 ++

Lüneburg

Lüneburg - Pkw überschlägt sich - beim Vorbeifahren Pkw touchiert - zwei Verletzte

Mit seinem Pkw VW Golf überschlug sich ein 83 Jahre alter Fahrer in den Morgenstunden des 19.09.24 im Moldenweg. Nach derzeitigen Ermittlungen hatte eine 68 Jahre alte Fahrerin eines Pkw Audi gegen 08:10 Uhr kurz im Moldenweg gehalten, jemand aussteigen lassen und dann ihr Fahrzeug rückwärts auf einem Gelände gewendet. Dabei scherte der Audi mit der Front in den Fahrbahnbereich aus und touchierte den vorbeifahrenden Pkw VW Golf, so dass dieser sich überschlug. Der 83-Jähriger erlitt schwere Verletzungen; die 68-Jährige leichte Verletzungen. Es entstand ein Sachschaden von gut 15.000 Euro.

++ Bild unter www.polizeipresse.de ++

Lüneburg - "Schwimmer" beklaut - mit Tracking App Dieb verfolgt

Einen Täter konnte die Polizei mit Hilfe des Geschädigten sowie einer Tracking-App nach einem Diebstahl am Kreidebergsee zeitnah in den Morgenstunden des 19.09.24 verfolgen und ermitteln. Ein 41-Jähriger war gegen 09:00 Uhr schwimmen im Kreidebergsee, als ein 36-Jähriger die Situation ausnutzte und sich im Umfeld abgelegten Wertsachen des Schwimmers griff und damit das Weite suchte. Mit einer Tracking-App konnten Geschädigter und die alarmierte Polizei den Dieb in der Lüneburger Innenstadt ausfindig machen und bei diesem noch die Bankkarten des Mannes auffinden. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Lüneburg - Dieb ertappt

Durch sich selbstöffnende Schiebetüren gelangte ein Dieb in den Nachmittagsstunden des 18.09.24 in die Kellerräume eines Wohn- und Geschäftshauses, Bülows Kamp. Der Dieb griff sich gegen 15:00 Uhr diverse Getränke und steckte diese in eine Umhängetasche. Zeugen konnten den Dieb, einen 42 Jahre alten Lüneburger, in der Folge wahrnehmen und die Polizei alarmieren. Diese ermittelt wegen Diebstahls.

Lüneburg - Geldtasche von Beifahrersitz eines Transporters gegriffen

Eine Geldtasche mit Geldbörse griff sich ein Unbekannter in einem unbeobachteten Moment vom Beifahrersitz eines unverschlossenen Transporters in den späten Mittagsstunden des 17.09.24 in der Thorner Straße. Es entstand ein Schaden von gut 80 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Kleingegenstände aus Fahrzeugen mitgenommen

In zwei im Billungsweg abgestellte Pkw Skoda und Nissan gelangte ein Unbekannter in der Nacht zum 18.09.24. Es konnten Kleingegenstände mitgenommen werden. Größerer Sachschaden entstand nicht. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Fahrrad und Pedelec gestohlen

Ein Fahrrad Garzelle sowie ein Pedelec Fischer stahlen Unbekannte in der Nacht zum 17.09.24 in der Goethestraße sowie der Barckhausenstraße im Stadtteil Rotes Feld. Beide Zweiräder waren mit Schlössern gesichert vor den Wohnhäusern abgestellt worden. Die Polizei ermittelt. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Amt Neuhaus, OT. Neu Wendischthun - - Motorradfahrerin verunfallt - Fraktur

Schwere Verletzungen erlitt eine 57 Jahre alte Motorradfahrerin aus dem Landkreis Ratzeburg in den Mittagsstunden des 18.09.24 auf der Landesstraße 244 - Neu Bleckeder Straße. Die Frau war gegen 13:30 Uhr beim Anfahren an einer Einmündung mit ihrer Yamaha von der Fahrbahn abgekommen und kollidierte mit einem Brückengelände. Sie erlitt eine Unterschenkelfraktur und wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden von gut 2.000 Euro.

Lüchow-Dannenberg

Lüchow - landwirtschaftliche Maschinen kontrolliert

In den Nachmittagsstunden des 17.09.24 kontrollierte die Polizei mit Schwerpunkt landwirtschaftliche Maschinen im Bereich Lüchow den Verkehr. Dabei kontrollierten die Beamten insgesamt sechs Traktoren/Gespanne und ahndeten insgesamt 16 Verstöße. Weitere Kontrollen folgen ...

Uelzen

Ebstorf/Bad Bevensen - "Komplettentwendungen" von Pkw BMW 318d und Audi-Cabrio - Polizei fahndet

Einen zwei Jahre alten Pkw BMW 318D, Farbe grau, mit dem amtlichen Kfz-Kennzeichen ME-ND xxxx stahlen Unbekannte in der Nacht zum 19.09.24 aus einem Carport An der Hofkoppel in Ebstorf. Es entstand ein Schaden von mehr als 40.000 Euro. Parallel wurde in der Paul-Ehrlich-Straße ebenfalls aus einem Carport ein rotes Audi Cabriolet mit dem amtlichen Kfz-Kennzeichen LG-LB xx gestohlen. Beide Fahrzeuge haben ein sog. Key-less-go-Schließsystem. Die Polizei geht von überörtlichen professionellen Tätern aus und hat Fahndungsmaßnahmen nach den Fahrzeugen eingeleitet. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Uelzen - gebrauchte Elektroartikel aus Lagerhalle mitgenommen

Über eine Mauer eines angrenzenden Parkplatzes kletterten Unbekannte in der Nacht zum 18.09.24 auf das Grundstück/ Lagerhalle in der Lüneburger Straße. Dort konnten sich die Unbekannten diverse gebrauchte Elektroartikel greifen und diese abtransportieren. Es entstand ein Schaden von einigen hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell