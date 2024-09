Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ "Sekundenschlaf" - mit Baum kollidiert ++ "alter Bekannter" mit gestohlen Fahrrädern - Bikes sichergestellt ++ Ladendieb ergreift mit Pkw die Flucht - Täter ermittelt ++

Lüneburg (ots)

Presse - 17.09.2024 ++

Lüneburg

Lüneburg - Türen im Gemeindehaus gewaltsam geöffnet - nicht gestohlen

Zwei verschlossene Innentüren zu einem Gemeindesaal in der Friedensstraße öffneten Unbekannte in den späten Nachmittagsstunden des 15.09.24 gewaltsam. Dabei konnten zwischen 16:15 und 19:45 Uhr die Räumlichkeiten betreten werden; gestohlen wurde vermutlich nichts. Es entstand ein Schaden von gut 200 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - "alter Bekannter" mit gestohlen Fahrrädern - Bikes sichergestellt

Einen bereits polizeilich bekannten Lüneburger kontrollierte die Polizei in den Nachmittagsstunden des 16.09.24 Am Berge. Bei sich hatte der 46-Jährige gegen 15:45 Uhr ein hochwertiges Mountainbike der Marke Ghost, das er sich von einem Freund (den er nicht weiter personifizieren konnte) geliehen haben will. Parallel hatte der Lüneburger zuvor gerade einem Zeugen ein weiteres Trekkingrad Pegasus übergeben, dass dieser für den 46-Jährigen unterstellen solle. Der 46-Jährige würde dieses zeitnah abholen. Die Polizei stellte beide hochwertigen Fahrräder sicher und prüft nun entsprechende Diebstähle.

Lüneburg - Fahrrad von Pkw-Fahrradträger gestohlen

Ein Trekkingbike der Marke Radon stahlen Unbekannte in der Nacht zum 16.09.24 von einem verschlossenen Fahrradträger eines im Parkhaus in der Kaufhausstraße abgestellten Pkw. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Barendorf - Regenfallrohre von Kindergarten demontiert

Insgesamt acht Regenfallrohre aus Zink demontierten Unbekannte in der Nacht zum 17.09.24 vom Gebäudes des Kindergartens in der Schulstraße. Parallel beschädigten die Täter die Bewegungsmelder, so dass ein Schaden von gut 1.000 Euro entstand. Hinweise nimmt die Polizei Barendorf, Tel. 04137-80887-0, entgegen.

Oldendorf (Luhe) - "Sekundenschlaf" - mit Baum kollidiert

Leichte Verletzungen erlitt ein 52 Jahre alter Fahrer eines Pkw Renault Master in den Morgenstunden des 17.09.24 auf der Landesstraße 234. Der Mann aus dem Raum Salzwedel war gegen 08:30 Uhr vermutlich aufgrund Sekundenschlafs nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und mit einem Baum kollidiert. Es entstand ein Sachschaden von gut 10.000 Euro.

Lüchow-Dannenberg

Dannenberg - Streitgespräch und Bedrohung - Polizei ermittelt

Zu einem Streitgespräch und einer Bedrohung kam es in den späten Abendstunden des 16.09.24 auf einem Parkplatz eines Einkaufsmarktes im Develangring. Im Beisein mehrerer junger Männer hatte ein 24-Jähriger gegen 21:20 Uhr einem 22-Jährigen gedroht. Zeugen alarmierten die Polizei, die nun wegen Bedrohung ermittelt.

Lüchow - Inhalt von Gelber Tonne brennt

Zu einem Brand des Inhalts einer Gelben Mülltonne kam es in den späten Abendstunden des 16.09.24 in der Lappstraße. Das Feuer wurde gegen 21:30 Uhr durch Anwohner gelöscht. Die Polizei ermittelt, da parallel vermutlich versucht wurde auch den Inhalt einer anderen Tonne anzuzünden. Dies gelang nicht. Es entstand kein Sachschaden.

Uelzen

Uelzen - Ladendieb ergreift mit Pkw die Flucht - Täter ermittelt

Wegen räuberischen Ladendiebstahls ermittelt die Polizei gegen einen 28-Jährigen aus dem Landkreis Gifhorn. Der junge Mann hatte in den frühen Nachmittagsstunden des 16.09.24 mit einem Kopfhörer den Kassenbereich eines Elektronikmarktes im Meisterweg passiert. Dabei sprach ihn gegen 15:00 Uhr das Kassenpersonal an, so dass der 28-Jährige wegrannte und einen Pkw stieg und trotz Verfolgung die Flucht ergriff. Ein Zeugen verfolgte den Dieb noch bis zu seinem Pkw und versuchte die Wegfahrt zu blockieren. Der Gifhorner fuhr mit seinem Pkw Audi jedoch los, so dass der Zeuge von der Motorhaube rutschte. Der 28-Jährige konnte aufgrund der Kamera-Aufnahmen identifiziert und ermittelt werden. Die weiteren strafprozessualen Maßnahmen dauern an.

Bad Bevensen - erneut Tür von Kassenhaus der Minigolfanlage aufgetreten - Polizei ermittelt gegen Jugendliche/Kinder

Zu einem erneuten Einbruch in das Kassenhaus der Minigolfanlage in der Eckermannstraße kam es in den späten Nachmittagsstunden des 15.09.24. Wieder wurden Getränke mitgenommen, so dass Sachschaden entstand. Die Polizei konnte bereits eine Gruppe Jugendlicher/Kinder (im Alter von 13 bis 15 Jahren) als Tatverdächtige ermitteln. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Hinweise nimmt die Polizei Bad Bevensen, Tel. 05821-97655-0, entgegen.

