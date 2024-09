Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Wochenendpressemitteilung der PI Lüneburg/Lüchow-D./Uelzen vom 13.09.2024 - 15.09.2024 ++

Presse - 13.09.2024 - 15.09.2024 -

Lüneburg

Lüneburg - Betrunkener Radfahrer versucht zu flüchten

Am 14.09.2024, gegen 01:40 Uhr, stellten die auf dem Oktoberfest eingesetzten Polizeibeamten auf den Sülzwiesen einen 20-jährigen Radfahrer fest, der Schlangenlinien fuhr und während der Fahrt versuchte einen Fußgänger zu schlagen. Auf die Weisung anzuhalten reagierte er zunächst nicht und somit wurde die Fahrt letztendlich durch einen Griff zum Oberarm gestoppt. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,04 Promille. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Lüneburg - Streitigkeiten vom Stintmarkt enden mit einem Faustschlag

Am 14.09.2024, gegen 02:51 Uhr, schlug ein 19-jähriger Student im Bereich der Lünertorstraße einem 17-jährigen Lüneburger so stark mit der Faust ins Gesicht, dass dieser kurzzeitig das Bewusstsein verlor. Beide Parteien waren stark alkoholisiert. Zuvor gab es bereits verbale Streitigkeiten auf der Stintbrücke. Diverse Zeugen konnten den Vorfall bestätigen.

Lüneburg - Diebstahl aus Wohnmobil, Täter gestellt

Am 14.09.2024, gegen 06:00 Uhr, kam es zu einem Diebstahl zweier Handys aus einem unverschlossenen Wohnmobil in der Straße Am Schießgraben. Zum Leidwesen des 30-jährigen Täters wachte der im Wohnmobil schlafende Geschädigte auf und konnte eine so gute Täterbeschreibung abgeben, dass dieser nach kurzer Flucht noch im Nahbereich angetroffen werden konnte. Nach Feststellung der Personalien wurde der Täter noch vor Ort verlassen.

Lüneburg - Verkehrsunfall mit zwei Verletzten im Ortsteil Lüne-Moorfeld

Am 14.09.2024 stießen um 18:50 Uhr zwei PKW im Bereich Johannes-Gutenberg-Straße / Konrad-Zuse-Alle zusammen. Der 56-jährige Fahrzeugführer übersah im Kreuzungsbereich den bevorrechtigten 37-jährigen, der die Konrad-Zuse-Alle in Richtung Lise-Meitner-Straße befuhr. Durch den Zusammenstoß wurden beide Beteiligte leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 15.000 Euro.

Lüneburg - Körperverletzungen auf dem diesjährigen Oktoberfest

In der Nacht vom 14.09.2024 auf den 15.09.2024 kam es zu mehreren Körperverletzungen auf den Sülzwiesen beim diesjährigen Oktoberfest.

Nachdem ein 26-jähriger Hausverbot für ein Festzelt erhielt und trotzdem in dieses zurückkehrte, warf er mit einem Bierkrug in Richtung mehrerer Menschen. Nur durch Zufall wurde durch den Wurf niemand verletzt. Danach wurde der Störer nach eigenen Angaben vom eingesetzten Sicherheitsdienst verletzt.

Bei einer weiteren Schlägerei zwischen mehreren jüngeren Männern (zwischen 19 und 25 Jahren alt) ging eine 18-jährige Heranwachsende dazwischen und verletzte einen der Männer mit einem Messer an der Schulter. Ob eine Nothilfe für die konkrete Situation in Betracht kommt muss nun die Staatsanwaltschaft Lüneburg prüfen.

Lüchow-Dannenberg

Streetz - Körperverletzung auf der Musikveranstaltung "Streetz Open-Air" -

Am 14.09.2024, gegen 23:10 Uhr, wurden Polizeibeamte während einer Streifentätigkeit auf dem Gelände des "Streetz Open-Air" von Zeugen auf eine stattfindende körperliche Auseinandersetzung zwischen zwei Besuchern der Musikveranstaltung hingewiesen. Vor Ort konnten zwei männliche Personen im Alter von 42 und 45 Jahren angetroffen werden. Eine anschließende Befragung der beteiligten Personen ergab, dass der 42-jährige den 45-jährigen mit einem Schlag in das Gesicht verletzt haben soll. Den 42-jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen Körperverletzung. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Wustrow - Diebstahl eines hochwertigen E-Bikes

Zu einem Diebstahl eines hochwertigen E-Bikes kam es am 14.09.2024 im Zeitraum von etwa 8:00 - 10:30 Uhr an der Kreisstraße 42 zwischen Saaße und Banneick. Ein bislang unbekannter Täter entwendete dort das E-Bike, welches am Straßenrand abgestellt und durch ein Fahrradschloss an einem Verkehrszeichen besonders gesichert worden ist. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Dannenberg - Person von Auto erfasst - leicht verletzt

Am 14.09.2024, gegen 17:50 Uhr, ist ein 28-jähriger Fußgänger an der Bundesstraße in Dannenberg, OT Tramm, von einem PKW erfasst und hierdurch leicht verletzt worden. Nach einer Befragung der Unfallbeteiligten und einem Zeugen geht die Polizei davon aus, dass der Fußgänger die Straße überquerte, ohne zuvor auf den Straßenverkehr zu achten. Der 53-jähriger Fahrer des unfallbeteiligten PKW erkannte die Unachtsamkeit des Fußgängers jedoch frühzeitig und konnte durch vorzeitiges Abbremsen eine schwerere Verletzung des Fußgängers verhindern.

Uelzen

Uelzen - Randalierer

Im Verlauf der Mittagszeit am 14.09.2024 randaliert eine amtsbekannte männliche Person im Bereich der Johannesstraße und reißt dort den Heckscheibenwischer eines abgeparkten Pkw ab. Hierbei wird er durch Zeugen beobachtet und anschließend in Tatortnähe durch Polizeikräfte gestellt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,9 Promille.

Uelzen - Streitigkeiten:

In den Nachmittagsstunden des 14.09.2024 geriet ein Geschwisterpaar im Ortsteil Veerßen in einen Streit. Dem Aggressor wurde ein Platzverweis für 24 Stunden für die Örtlichkeit und dem Nahbereich ausgesprochen. Da er sich diesem schon nach kurzer Zeit widersetzte, wurde er zur Durchsetzung des Platzverweises dem Polizeigewahrsam zugeführt.

Bad Bodenteich - Körperverletzung mit Trunkenheitsfahrt:

Am 14.09.2024, kurz vor Mitternacht, entschloss sich eine männliche stark alkoholisierte Person dazu, länger anhaltende Streitigkeiten mit seinen Fäusten zu regeln. Hierzu fuhr er die Anschrift seines Kontrahenten mit seinem Pkw an und entfernte sich anschließend auch wieder mit diesem. Folgend konnte er an seiner Wohnanschrift von der Polizei gestellt werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,19 Promille.

