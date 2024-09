Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ "Team der Lüneburger KontaktbeamtInnen komplett" - Vorstellung der KontaktbeamtInnen (KoB) in der Hansestadt Lüneburg ++

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Ein Dokument

Lüneburg (ots)

"Team der Lüneburger KontaktbeamtInnen komplett" - Vorstellung der KontaktbeamtInnen (KoB) in der Hansestadt Lüneburg

Lüneburg

Sie sind vielen Lüneburger Bürgern bestens bekannt - die KontaktbeamtInnen der Polizeiinspektion, kurz KoBs, die in der Hansestadt ihren Dienst versehen. "Team komplett" - seit dem Monat August ist das Team der Lüneburger KontaktbeamtInnen wieder komplett. Durch den Eintritt in den Ruhestand und dem Wechsel in andere Dienstbereiche gab es in den letzten zwei Jahren einige personelle Veränderungen. Doch seit dem Sommer hat Lüneburg nun wieder fünf KoBs: Mit dabei einige "alte" Bekannte, aber auch neue Gesichter. Unsere KontaktbeamtInnen sind Kriminaloberkommissar Andreas Kremeik, Polizeioberkommissar Tülay Saykal, Polizeioberkommissarin Kerstin Sievers, Polizeioberkommissarin Tanja Roth und Polizeioberkommissar Christian Runne.

Die Kontaktbeamten als besonderes Bindeglied zwischen Polizei und Bevölkerung stärken den bürgernahen Kontakt, was analog das Sicherheitsempfinden steigert. Das Quintett vertritt die Polizei in Stadtteilrunden und beschäftigt sich mit Verkehrssicherheitsarbeit, wobei der besondere Fokus auf den Kindern in Schulen und Kindergärten liegt. Häufig sind die Beamten zu Fuß oder mit dem Fahrrad im Stadtgebiet unterwegs, aber auch Bürotätigkeiten, wie Aufenthaltsermittlungen gehören zu ihrem Alltag.

Die KontaktbeamtInnen (KoB) ...

... sind für die Kontaktaufnahme und -pflege mit der Bevölkerung im Rahmen der bürgernahen Präsenz zuständig - "Polizist zum Anfassen" ... haben im Rahmen von "Radstreifen/Streifengängen" eine allgemeine polizeiliche Auskunfts- und Beratungsfunktion ... wirken bei der Verkehrserziehung und der allgemeinen Präventionsarbeit mit ... sind Ansprechpartner für Schulen und Kindergärten, Einrichtungen oder sonstige Behörden, Organisationen und Vereine

Ansprechpartner und Erreichbarkeiten der KontaktbeamtInnen in Lüneburg

Erreichbarkeit

Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-D./Uelzen Auf der Hude 1 21339 Lüneburg alle-kob@pi-lg.polizei.niedersachsen.de

Kriminaloberkommissar Andreas Kremeik

Zuständig für den Bereich: Lüne-Moorfeld, Ebensberg, Goseburg, Zeltberg, Neu-Hagen, Hanseviertel Telefon: 04131/8306-2451

Polizeioberkommissarin Kerstin Sievers

Zuständig für den Bereich: Innenstadt, Altstadt Telefon: 04131/8306-2452

Polizeioberkommissar Tülay Saykal

Zuständig für den Bereich: Kaltenmoor, Hafengebiet, Hagen Telefon: 04131/8306-2463

Polizeioberkommissarin Tanja Roth

Zuständig für den Bereich: Kreideberg, Ochtmissen, Volgershall Telefon: 04131/8306-2453

Polizeioberkommissar Christian Runne

Zuständig für den Bereich: Oedeme, Südstadt, Häcklingen und Rettmer Telefon: 04131/8306-2454

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell