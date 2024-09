Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ auf regennasser Fahrbahn Kontrolle verloren - Pkw kollidiert mit drei Fahrzeugen - 26.000 Euro Sachschaden ++ "mehr als ein schlechter Scherz" - Personen werfen Eier während der Schulstunde ++

Lüneburg (ots)

Presse - 12.09.2024 ++

Lüneburg

Lüneburg - auf regennasser Fahrbahn Kontrolle verloren - Pkw kollidiert mit drei Fahrzeugen - leicht verletzt - 26.000 Euro Sachschaden

Zu einer Kollision zwischen einem Pkw BMW mit drei anderen Fahrzeugen kam es in den Nachmittagsstunden des 11.09.24 in der Schießgrabenstraße. Dabei verlor ein 27 Jahre alter Fahrer eines Pkw BMW gegen 16:00 Uhr von der Straße Am Schifferwall kommend auf regennasser Fahrbahn im Kreuzungsbereich die Kontrolle und kollidierte mit drei entgegengesetzt in der Willy-Brandt-Straße wartenden Pkw Kia, Citroen und VW Caddy. Der 53 Jahre alte Fahrer es VW Caddy erlitt leichte Verletzungen. Es entstand ein Sachschaden von gut 26.000 Euro. Parallel kam es in der Folge zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Lüneburg - Einbruch in Bürogebäude - Werkzeuge mitgenommen

In Büroräumlichkeiten/ein Vereinsheim in der Bleckeder Landstraße brachen Unbekannte in der Nacht zum 12.09.24 ein. Die Täter schlugen eine Scheibe ein, gelangten ins Gebäude und griffen sich diverse Werkzeuge wie u.a. Akkuschrauber, Kompressor und Kettensäge und nahmen diese mit. Es entstand ein Schaden von einigen hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - "geschlagen"

Wegen Körperverletzung ermittelt die Polizei gegen zwei 31 und 32 Jahre alte junge Männer aus Lüneburg nach einer Auseinandersetzung in einer Lokalität Am Stintmarkt in den Nachtstunden zum 12.09.24. Die beiden Männer hatten gegen 01:50 Uhr einem 31-Jährigen mehrfach ins Gesicht geschlagen, so dass dieser Schmerze erlitt. Parallel wurde der o.a. 31 Jahre alte "Täter" auch durch eine andere Person geschlagen und an den Hals gegriffen. Die Polizei ermittelt.

Lüneburg - Pkw-Scheibe eingeschlagen - kein Diebesgut - Verdächtigen kontrolliert

Die Seitenscheibe eines Pkw Audi A3 schlug ein Unbekannter in den Abendstunden des 11.09.24 auf einem Parkplatz Am Schierbrunnen ein. Gestohlen wurde dabei vermutlich nichts. Parallel konnte die Polizei im Umfeld auch einen verdächtigen Mann kontrollieren, der bereits in der Vergangenheit durch entsprechende Eigentumsdelikte in Erscheinung getreten war. Die Ermittlungen dauern an. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg, OT. Kreideberg - "mehr als ein schlechter Scherz" - Personen werfen Eier während der Schulstunde gegen Klassencontainer - Polizei ermittelt

"Mehr als ein schlechter Scherz" war die Aktion zweier vermutlich Jugendlicher in den Morgenstunden des 12.09.24 im Bereich der IGS Kreideberg in der Neuhauser Straße. Während der Unterrichtszeit gegen 09:15 Uhr hatten sich die beiden mit Tüchern vermummten Jugendlichen mit einem Gegenstand in der Hand einem Schulcontainer genähert, in dem gerade eine Grundschulklasse mit Lehrerin Unterricht hatte. Die beiden Personen warfen dann mehrere Eier gegen den Container bzw. die Scheiben, ließen einen Eierkarton zurück und suchten unerkannt das Weite. Die alarmierte Polizei war zeitnah mit zwei Streifenwagen vor Ort, konnte jedoch die beiden Jugendlichen nicht mehr antreffen. Zu Sachschäden kam es nicht. Auch aufgrund der emotionale Situation für u.a. die Schulkinder ermittelt die Polizei wegen einer möglichen Bedrohung. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Wustrow, OT. Lensian - Feuer greift auf Schuppen über - Wohngebäude gesichert - Feuerwehr löscht

Zu einem Schuppenbrand kam es in den frühen Abendstunden des 11.09.24 im Alter Schulweg in Lensian. Vermutlich durch eine unbeaufsichtigte Feuerstelle griff gegen 18:50 Uhr ein Feuer auf den Schuppen über, wo auch gelagertes Stroh Feuer fing. Parallel breitete sich der Brand auch auf ein angrenzendes Wohnhaus aus. Mehrere Feuerwehren waren mit mehr als 100 Einsatzkräften vor Ort und konnte ein Ausbreiten des Brandes im Bereich des Wohnhauses verhindern. Die Polizei beziffert den Sachschaden aktuell mit gut 90.000 Euro. Zwei Personen wurden leicht verletzt (Verdacht Rauchgasvergiftung) ins Krankenhaus nach Dannenberg gebracht. Die weiteren Detailermittlungen dauern an.

Uelzen

Uelzen - nach "Hausverbot" kein Zutritt in Gastrobetrieb - Mitarbeiter geschlagen

Obwohl er bereits ein "Hausverbot" für die Räumlichkeiten eines Gastrobetriebs in der Bahnhofstraße hatte, wollte ein bereits auch polizeilich bekannter 33-Jährige in den späten Nachmittagsstunden des 11.09.24 die Lokalität betreten. Ein Mitarbeiter verwehrte den Zutritt und machte dem Uelzener deutlich, dass er ein Hausverbot hat. Daraufhin schlug der 33-Jährige den Mitarbeiter und lief davon. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung.

Ebstorf - beim Einkauf - Geld aus Handtasche gestohlen

An die Handtasche einer 87-Jährigen gelangte ein Unbekannter in einem günstigen Moment in den Morgenstunden des 10.09.24 in einem Einkaufsmarkt in der Georg-Marwede-Straße. Dabei konnte der Dieb gegen 11:00 Uhr Bargeld aus der am Einkaufswagen befindlich Handtasche der Seniorin erbeuteten. Die Polizei ermittelt. Hinweise nimmt die Polizei Ebstorf, Tel. 05822-94792-0, entgegen.

Die Polizei mahnt in diesem Zusammenhang: "Tragen Sie Ihre Wertsachen auch beim Einkauf (in verschlossenen Innentaschen) am Körper!"

Bad Bevensen - mit E-Scooter ohne Pflichtversicherung unterwegs

Einen 20-Jährigen mit einem E-Scooter stoppte die Polizei in den Mittagsstunden des 11.09.24 in der Römstedter Straße. Dabei stellten die Beamten auch fest, dass für den Scooter keine Pflichtversicherung bestand. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Uelzen - zu zweit mit E-Scooter ohne Pflichtversicherung unterwegs

Zwei 16-Jährige (verbotswidrig) zusammen auf einem E-Scooter stoppte die Polizei in den Abendstunden des 11.09.24 in der Hoefftstraße. Dabei stellten die Beamten auch fest, dass für den Scooter keine Pflichtversicherung bestand. Entsprechende Straf- bzw. Ordnungswidrigkeitenverfahren wurden eingeleitet.

