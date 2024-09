Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Eindringling in Schulgebäude - Toiletten verstopft und Fußboden geflutet ++ junge Frauen streiten - zur Polizeiwache geflüchtet - Jugendliche schlägt mit Flasche ++ bei Treffen zu Boden gerissen ++

Lüneburg (ots)

Presse - 11.09.2024 ++

Lüneburg

Lüneburg - junge Frauen streiten - zur Polizeiwache geflüchtet - Jugendliche schlägt mit Flasche

Zur Wache der Polizei Lüneburg Auf der Hude flüchtete eine 19-Jährige nach einem Streit in den Mittagsstunden des 10.09.24 mit einer 16-Jährigen im Umfeld der Wache. Die Jugendliche verfolgte die 19-Jährige gegen 13:15 Uhr in den Vorraum der Wache und schlug dort vor den Augen der Polizeibeamten auch mit einer Flasche auf die junge Frau ein. Die Beamten trennten die jungen Frauen. Die 19-Jährige erlitt leichte Verletzungen; parallel wurde ihr Handy beschädigt, so dass die Polizei wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung ermittelt.

Lüneburg - bei Treffen zu Boden gerissen - Umhängetasche geklaut

Nachdem zwei Männer bei einem Treffen einem 35-Jährigen in den späten Abendstunden des 10.09.24 eine Umhängetasche mit Mobiltelefon und Getränken entrissen, ermittelt die Polizei. Die Personen hatten sich gegen 21:30 Uhr zu einem treffen in dem Wald Am Kaltenmoor verabredet, als die beiden Täter den 35-Jährigen zu Boden rissen. Die Polizei ermittelt. Der 35-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Adendorf - Geldbörse aus Pkw erlangt

Aus einem vermutlich nicht verschlossenen auf einem Parkplatz in der Dorfstraße abgestellten Pkw erlangte ein Unbekannter in der Nacht zum 10.09.24 eine Geldbörse. Noch bevor der Verlust festgestellt wurde, wurden bereits zehn Abbuchungen mit einer vorgefundenen EC-Karte vorgenommen. Die Polizei ermittelt und mahnt: "Lassen Sie keine Wertgegenstände ihren Fahrzeugen. Schließen Sie Ihre Pkw beim Verlassen ab!"

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Auseinandersetzung bei Skaterbahn - Polizei ermittelt

Zu einer Auseinandersetzung im Bereich der Skaterbahn in der Theodor-Heuss-Straße kam es in den Abendstunden des 10.09.24. Drei Jugendliche (Jungen wie auch ein Mädchen) waren auf einen 13-Jährigen losgegangen und ergriffen im Anschluss gegen 19:15 Uhr noch vor dem Eintreffen der alarmierten Polizei die Flucht. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Parfum-Diebstähle - Täterin ertappt - Mitttäter flüchtig

Auf hochwertige Parfums hatte es eine 22-jährige Uelzenerin in den Nachmittagsstunden des 10.09.24 in einem Drogeriemarkt in der Grapengießerstraße abgesehen. Zwei Mittäter hatten Waren im Wert von mehr als 330 Euro aus den Regalen genommen, diese in einem mitgeführten Korb versteckt und der 22-Jährigen übergeben. Ein Ladendetektiv ertappte die Uelzenerin beim Verlassen des Geschäfts. Die beiden Mittäter ergriffen die Flucht.

Bei der 22-Jährigen stellte die Polizei auch weiteres Diebesgut aus einem anderen Ladendiebstahl kurz zuvor fest. Dort hatte sich der Frau in einem Parfumerie in der Große Bäckerstraße bedient und Kosmetika im Wert von gut 50 Euro gestohlen. Die Polizei ermittelt.

Radbruch - Eindringling in Schulgebäude - Toiletten verstopft und Fußboden geflutet

Wegen Sachbeschädigung ermittelt die Polizei nach einem Vorfall im Schulgebäude der Grundschule in Radbruch in der Nacht zum 10.09.24. Ein Unbekannter war vermutlich durch eine Nottür in der Nacht unbemerkt in das Schulgebäude in der Schäfer-Ast-Straße gelangt. Dabei verstopfte der Vandale mehrere Toiletten mit Papierrollen und Reinigungsmitteln und verkeilte die Spülung, so dass das Toilettenwasser über Nacht in die Flure und angrenzenden Räume lief. Es entstand ein Sachschaden von vermutlich mehreren hundert Euro. Die weiteren Prüfungen dazu dauern an. Hinweise nimmt die Polizei Bardowick, Tel. 04131-79940-0, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

- keine Meldungen

Uelzen

Bad Bevensen - Kassenhaus von Minigolfplatz aufgebrochen

Die Tür des Kassenhäuschens des Minigolfplatzes in der Eckermannstraße traten Unbekannte im Zeitraum vom 09. Auf den 10.09.24 ein. Durch die brachiale Gewalt konnten die Täter die Tür öffnen und ins Innere gelangten. Dort öffneten sie lediglich eine Tiefkühltruhe mit Eis. Es entstand ein Sachschaden von gut 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Bad Bevensen, Tel. 05821-97655-0, entgegen.

Bad Bevensen - Vandalismus - Feuerlöscher eines Lkw entleert - Kinderjacke in Brand gesetzt - Kinder/Jugendliche im Visier

Den Feuerlöscher eines im Bereich des Lönsweg abgestellten Lkw griffen sich Unbekannte in den Abendstunden des 10.09.24 aus der Halterung und nahmen diesen zum dortigen Schulgelände mit. Dort entleerten die Vandalen den Feuerlöscher gegen 19:30 Uhr und verschwanden dann. Parallel wurde auf dem Schulhof auch eine Kinderjacke angezündet. Die Ermittlungen fokussieren sich aktuell auf zwei Kinder/Jugendliche. Hinweise nimmt die Polizei Bad Bevensen, Tel. 05821-97655-0, entgegen.

