Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Parfum entwendet - losgerissen und geflüchtet ++ Schwerer Verkehrsunfall auf Bundesstraße 216 ++ Nach verbalen Streitigkeiten zugeschlagen - Jugendlicher verletzt ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Lüneburg - Geldkassette aus unverschlossener Wohnung entwendet

Im Zeitraum vom 07.09.2024 bis zum 08.09.2024 entwendeten Unbekannte eine Geldkassette aus einer Wohnung in der Koltmannstraße. Dabei nutzten sie eine unverschlossene Wohnungstür um sich Zutritt zu den Räumlichkeiten zu verschaffen. Die mit Bargeld und Schlüsseln gefüllte Geldkassette hat einen Wert von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Parfum entwendet - losgerissen und geflüchtet

Ein Mann betrat am 09.09.2024 gegen 09:15 Uhr eine Drogerie in der Lüneburger Innenstadt und entwendete ein Parfum im Wert von etwas über 100 Euro. Eine Zeugin konnte den Diebstahl beobachten und den Mann festhalten. Dieser riss sich los und flüchtete fußläufig. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Mann stiehlt Geld aus Kasse - Mitarbeiter nicht im Kassenbereich

Gegen 21:00 Uhr betrat am 08.09.2024 ein Mann ein Restaurant in der Altenbrückertorstraße, während kein Mitarbeiter im Kassenbereich aufhältig war. Dort nahm er Bargeld in Höhe von mehreren hundert Euro aus der Kasse und entfernte sich in unbekannte Richtung. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Vögelsen - Auf Feldweg gestürzt - Entgegenkommender PKW entfernt sich

Gegen 10:30 Uhr befuhr am 08.09.2024 eine Jugendliche mit ihrem Fahrrad einen einspurigen Feldweg bei Vögelsen. Dabei kam ihr ein PKW entgegen, welcher keinen Platz machte. Die Jugendliche musste entsprechend ausweichen und stürzte dabei. Sie verletzte sich leicht. Der PKW fuhr weiter, ohne sich nach der Jugendlichen zu erkundigen. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Dahlenburg - Schwerer Verkehrsunfall auf Bundesstraße 216

Ein Motorradfahrer im Alter von 34 Jahren verletzte sich am 08.09.2024 gegen 15:30 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 216 zwischen Dahlenburg und Bavendorf schwer. Dabei beabsichtigte der Fahrer eines Rolls-Royce Ghost einen vor ihm fahrenden PKW zu überholen und bemerkte nicht, dass der hinter ihm befindliche Motorradfahrer schon einen Überholvorgang tätigte. Es kam zu einer seitlichen Kollision, bei welcher der Motorradfahrer nach links von der Fahrbahn abkam.

Lüneburg - Pedelec beim Bahnhof entwendet

Im Verlaufe des 08.09.2024 wurde das Faltschloss an einem abgestellten Pedelec am Haupteingang des Bahnhofes gewaltsam geöffnet. Anschließend wurde das Pedelec im Wert von mehreren hundert Euro entwendet. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Frau entwendet Gegenstände aus PKW - Fenster aufgedrückt

Eine Frau drückte im Verlauf des 08.09.2024 die Fensterscheibe auf der Beifahrerseite eines abgestellten PKW-Mercedes in der Ilmenaustraße auf. Anschließend entwendete sie unter anderem Bargeld, Tabakwaren und Kosmetik im Wert von über 100 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

- Keine Meldungen

Uelzen

Uelzen - Nach verbalen Streitigkeiten zugeschlagen - Jugendlicher verletzt

Ein Jugendlicher sprach am 08.09.2024 gegen 09:00 Uhr in der Hoefftstraße einen Mann an. Nachdem dieser anfing ihn zu beleidigen, kam es zu einem verbalen Streitgespräch. Der Jugendliche rannte nach eigenen Angaben daraufhin zu einem Kiosk, um der Auseinandersetzung zu entkommen. Der Mann folgte ihm und schlug ihn anschließend mit der Faust in das Gesicht. Der Jugendliche erlitt leichte Verletzungen im Gesicht. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Uelzen - Erneut ohne Fahrerlaubnis unterwegs - Fahrzeugschlüssel sichergestellt

Eine Polizeistreife kontrollierte am 08.09.2024 gegen 21:30 Uhr in der Birkenallee einen VW Transporter. Dabei stellte sich heraus, dass der 27 Jahre alte Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Außerdem ist er in der jüngeren Vergangenheit bereits ohne Fahrerlaubnis gefahren. Der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Weste - Motorradfahrer kommt ins Schleudern - Verunfallt und schwerverletzt

Nach einer Kurve in der Straße "Am Bahnhof" kam ein 18 Jahre alter Motorradfahrer am 08.09.2024 gegen 14:00 Uhr ins Schleudern und anschließend nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei stürzte er und verletzte sich schwer. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht.

