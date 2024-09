Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Wochenendpressemitteilung der PI Lüneburg/Lüchow-D./Uelzen vom 06.09.-08.09.24 ++

Presse - 06.09.-08.09.2024

Lüneburg

Melbeck- Streit eskalierte, Körperverletzung mit Messer

Freitagabend gegen 20:30 Uhr kam es in einem Mehrfamilienhaus in der Uelzener Straße zum Streit zwischen einen 42- Jährigen und einen 41-Jährigen. Während des Streits wird ein Messer gezogen. Bei der anschließenden körperlichen Auseinandersetzung wurden die Personen durch Schnittverletzungen schwer verletzt. Es wird nun gegen beide Personen ermittelt.

Stadtgebiet und Landkreis Lüneburg - Flächenbrände

Am Freitag, gegen 22:00 Uhr, kam es zu einem Flächenbrand von rund 100 Quadratmetern in der Nähe eines Kleingartenvereins am Moldenweg. Die Löscharbeiten gestalteten sich schwierig. Die Brandursache ist unklar, die Ermittlungen dauern an.

Am Samstagnachmittag wurde die Feuerwehr zu Flächenbränden in Thomasburg und in Rosenthal geschickt. Durch Die Feuerwehr konnten die Brände schnell gelöscht werden. Die Brandursache ist bislang noch ungeklärt.

Hinweise zu den Bränden nimmt die Polizei unter der Tel. 04131/8306-2215 auf.

Lüneburg - Mann biss Polizeibeamten ins Bein

In der Nacht von Samstag auf Sonntag missachtete ein 51-Jähriger das Hausverbot in einer Obdachlosenunterkunft in Lüneburg. Als der Mann durch die Polizei aus dem Gebäude verbracht wurde, biss dieser einen Polizeibeamten in das Bein. Daraufhin wurde die Person dem polizeilichen Gewahrsam zugeführt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Lüchow-Dannenberg

B 248 - Beim Überholen Gegenverkehr gefährdet - Zeugen gesucht

Ein bislang unbekannter Autofahrer hat am Freitagabend auf der Bundesstraße 248 zwischen Saaße und Lübbow einen entgegenkommenden Kia-Fahrer zu einem Ausweichmanöver gezwungen. Der 22-jährige Fahrer des Kia Ceed fuhr gegen 19.20 Uhr von Saaße kommend Richtung Lüchow, als ihm ein unbekannter Pkw auf seinem Fahrstreifen entgegenkam, der soeben einen Lkw überholte. Dadurch musste der 22-Jährige nach rechts ausweichen und streifte dabei die Leitplanke. Der Pkw-Fahrer und auch der Lkw-Fahrer entfernten sich von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Lüchow unter der Rufnummer 05841 122-215 zu melden.

Uelzen

Uelzen - Betrunkener E-Scooter-Fahrer

Freitagnacht kontrolliert die Polizei in Uelzen einen 21-jährigen Mann auf einem E-Scooter. Bei der Kontrolle stellen die Beamten einen Alkoholwert von 0,72 Promille fest. Eine Blutprobe wurde entnommen, ein entsprechendes Verfahren eingeleitet.

Ebstorf - Körperverletzung vor Ebstorfer Kneipe

Vor einer Kneipe in Ebstorf kommt es Samstagnacht zu Streitigkeiten zwischen mehreren Personen. Ein 55-Jähriger zieht dabei ein Messer und bedroht damit sein Gegenüber, kann jedoch zu Boden geschubst werden. Dabei verletzten sich der 55-Jährige und eine weitere Person leicht. Beide Personen müssen im Krankenhaus versorgt werden. Gegen den 55-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

