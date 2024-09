Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ nach Kollision mit PKW - Motorradfahrer schwerverletzt ++ Jugendlicher verunfallt mit Simson - schwer verletzt ++ gegen Mauer auf Tankstellengelände gefahren - abgehauen ++

Lüneburg (ots)

Presse - 06.09.2024 ++

Lüneburg

Lüneburg - nach Kollision mit PKW - Motorradfahrer schwerverletzt

Am 06.09.2024 gegen 05:30 Uhr befuhr eine 61 Jahre alte Frau mit einem Seat Ibiza die Elso-Klöver-Straße. Dabei beabsichtigte sie nach links abzubiegen. In dem Moment überholte ein Motorradfahrer den Seat auf der linken Seite, sodass es zu einer seitlichen Kollision der Fahrzeuge kam. Der Motorradfahrer im Alter von 42 Jahren wurde schwerverletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die 61-Jährige wurde leichtverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 25.000 Euro.

Lüneburg - Scheibe von PKW eingeschlagen - kein Diebesgut

Die Scheibe der Beifahrerseite eines VW Polo, welcher am 04.09.2024 gegen 10:15 Uhr auf einem Parkplatz in der Julius-Leber-Straße abgestellt war, wurde durch Unbekannte eingeschlagen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand gibt es kein Diebesgut. Der Sachschaden wird auf 300 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Jugendlicher ohne Versicherungsschutz auf E-Scooter - Cannabis sichergestellt

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Jägerstraße konnte bei einem E-Scooter Fahrer im Alter von 16 Jahren am 05.09.2024 gegen 12:30 Uhr festgestellt werden, dass kein Versicherungskennzeichen an dem Fahrzeug angebracht war. Eine Überprüfung bestätigte, dass für den E-Scooter kein Versicherungsschutz bestand. Zusätzlich wurde bei dem Jugendlichen Cannabis aufgefunden. Dieses wurde durch die Polizei aufgrund des Jugendschutzes sichergestellt.

Lüneburg - Verkehrsunfall zwischen PKW und E-Scooter

Am 05.09.2024 gegen 10:00 Uhr beabsichtigte ein Senior von einem Tankstellengelände in der Dahlenburger Landstraße runterzufahren und kollidierte dabei mit einer bevorrechtigten 44-jährigen Fahrerin eines E-Scooters, welche der Straße folgte. Diese wurde durch den Zusammenstoß leichtverletzt und in ein Krankenhaus verbracht. Der Sachschaden wird auf über 1000 Euro geschätzt.

Bleckede - Auffahrunfall mit drei beschädigten Fahrzeugen

Ein VW-Passat Fahrer im Alter von 22 Jahren bremste auf der Lüneburger Straße am 05.09.2024 gegen 19:00 Uhr aufgrund eines, die Fahrbahn kreuzenden, Tieres. Daraufhin bremste zusätzlich ein hinter ihm befindlicher Nissan Navara. Diesem fuhr daraufhin ein Jeep auf und schob den Nissan gegen den Passat. An allen drei Fahrzeugen entstand Sachschaden. Der 52 Jahre alte Fahrer des Jeeps wurde leicht an der Hand verletzt.

Handorf - Brand eines Waldstückes

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet ein Waldstück nahe der Kampstraße am 05.09.2024 gegen 14:30 Uhr in Brand. Es waren insgesamt ca. 5000m² betroffen. Die Feuerwehr konnte das Feuer löschen und eine weitere Brandausweitung verhindern. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen.

Lüchow-Dannenberg

- keine Meldungen

Uelzen

Suderburg - Jugendlicher verunfallt mit Simson - schwer verletzt

Schwere Verletzungen erlitt ein 16-Jähriger in den Morgenstunden des 06.09.24 auf der Kreisstraße 37 - Alte Dorfstraße zwischen Suderburg und Räber. Der junge Mann war gegen 07:30 Uhr mit seiner Mofa-Simson auf der Kreisstraße 37 unterwegs, verriss aus Unachtsamkeit den Lenker, kam nach rechts von der Straße ab und kollidiert mit einem Baum. Er wurde schwerverletzt mit einem Rettungswagen ins Klinikum gebracht. Es entstand ein Sachschaden von gut 4.000 Euro.

Uelzen - Schaufenster eingeschlagen - Laptop entwendet

Am 06.09.2024 gegen 03:15 Uhr wurde mittels Pflastersteinen das Schaufenster eines Geschäftes in der Sternstraße beschädigt. Es entstand ein Loch in der Verglasung, durch welches ein dort ausgestellter Laptop im Wert von mehreren hundert Euro entwendet wurde. Die Polizei hat Spuren vor Ort gesichert und Ermittlungen eingeleitet. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Suderburg - Portemonnaie beim Einkaufen entwendet - Abbuchungen von Zahlungskarte

Unbekannte entwendeten am 03.09.2024 gegen 15:00 Uhr die Geldbörse eines Seniors, während dieser in einem Lebensmittelgeschäft in der Bahnhofstraße einkaufen war. Er bemerkte den Diebstahl an der Kasse. Von einer im Portemonnaie befindlichen Zahlungskarte erfolgten diverse Abbuchungen in Höhe von mehreren hundert Euro. In diesem Zusammenhang gibt die Polizei folgende Tipps: - Nehmen Sie nur so viel Bargeld zum Einkaufen mit, wie Sie benötigen. - Bleiben Sie misstrauisch, wenn Sie von Unbekannten angesprochen werden - mit welchem Anliegen auch immer. - Tragen Sie Taschen besonders im dichten Gedränge immer geschlossen und dicht am Körper und stellen Sie sie auf keinen Fall unbeaufsichtigt ab. - Verteilen Sie Wertsachen auf verschiedene Innentaschen Ihrer Kleidung und bewahren Sie PIN-Nummern niemals zusammen mit EC- oder Kreditkarten auf. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Rosche - gegen Mauer auf Tankstellengelände gefahren - abgehauen - ermittelt

Gegen eine Begrenzungsmauer auf einem Tankstellengelände in der Uelzener Straße in Rosche fuhr der Fahrer eines Pkw Ford in den frühen Abendstunden des 05.09.24 gegen 18:00 Uhr. Im Anschluss entfernte sich der Fahrer mit seinem Pkw ohne sich um den Schaden zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden von gut 2.500 Euro. Die Polizei konnten den Verursacher aus dem Landkreis Lüchow-Dannenberg jetzt ermitteln. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht.

