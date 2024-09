Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Personen bepöbelt - Nach Senior getreten ++ Streit in Lebensmittelgeschäft - Tierabwehrspray sichergestellt ++ Häusliche Gewalt - "Wer schlägt muss gehen" - Wegweisung ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Lüneburg - Personen bepöbelt - Nach Senior getreten

Ein 51-Jähriger pöbelte am 04.09.2024 gegen 14:15 Uhr "Am Sande" mehrere Personen an. Zusätzlich trat er nach einem Senior, welcher dadurch nicht verletzt wurden. Die Polizei konnte den 51-Jährigen feststellen und ihm einen Platzverweis erteilen.

Tosterglope OT. Ventschau - Fahrerlaubnis erloschen - Trotzdem fahrend angetroffen

Nachdem die Fahrerlaubnis eines Seniors bereits Mitte August erloschen ist, wurde dieser in einem PKW fahrend von der Polizei am 04.09.2024 gegen 11:00 Uhr in der Ortschaft Ventschau angetroffen. Der Führerschein wurde sichergestellt und ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Lüneburg - Erneuter Diebstahl aus nicht verschlossenem PKW - Täter mit Fahrrad unterwegs

Erneut ist es zu einem Diebstahl aus einem unverschlossenen Fahrzeug in Lüneburg gekommen. Am 04.09.2024 gegen 19:30 Uhr war ein Audi A4 "In der Weide" betroffen. Aus diesem entwendete der männliche Täter Tankkarten, eine Sonnenbrille sowie Schlüssel. Anschließend entfernte er sich mit einem Fahrrad. Die Polizei hat in diesem Zusammenhang bereits Ermittlungen gegen einen Mann laufen, der sich bereits mehrfach an unverschlossenen Fahrzeugen zu schaffen machte (siehe Pressemitteilung vom 04.09.2024). Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Motorradfahrer unter Alkoholeinfluss - Führerschein sichergestellt

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle bei einem Motorradfahrer am 05.09.2024 gegen 01:45 Uhr in der Willy-Brandt-Straße stellte sich heraus, dass der 63-jährige Mann unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,27 Promille. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und der Führerschein des Mannes sichergestellt.

Lüneburg - Verkehrsunfall zwischen PKW und Fahrrad - Radfahrer leichtverletzt

Am 04.09.2024 gegen 08:00 Uhr beabsichtigte ein 50-jähriger Mann in einem PKW-Volvo von der Straße "An der Wittenberger Bahn" nach rechts auf die Altenbrückertorstraße abzubiegen. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines Radfahrers, welcher die genannte Straße in Fahrtrichtung Innenstadt befuhr. Bei der Kollision wurde der 46-Jährige leichtverletzt und in ein Krankenhaus verbracht.

Lüchow-Dannenberg

Lüchow - Streit in Lebensmittelgeschäft - Trotz Hausverbot dort aufgehalten - Tierabwehrspray sichergestellt

Ein 28-Jähriger betrat am 04.09.2024 gegen 14:00 Uhr ein Lebensmittelgeschäft in der Drawehner Straße. Dort bedrohte er mit einer Bierflasche einen 57-Jährigen. Die Polizei konnte den 28-Jährigen noch vor Ort antreffen. Dabei wurde bei ihm ein Tierabwehrspray aufgefunden und aufgrund des aggressiven Verhaltens sichergestellt. Dem Mann wurde für das Lebensmittelgeschäft bereits ein Hausverbot erteilt. Er erhielt einen Platzverweis für die weitere Umgebung des Lebensmittelgeschäftes. Entsprechende Verfahren wurden eingeleitet.

Göhrde - Auffahrunfall auf Bundesstraße 216 - Fahrerin leichtverletzt

Ein Renault Kangoo befuhr am 04.09.2024 gegen 12:00 Uhr die Bundesstraße 216 zwischen Metzingen und Göhrde. Dabei fuhr ein PKW-Mercedes vor dem Renault und bog in eine Einmündung ab. Die Fahrerin des Renault im Alter von 37 Jahren reagierte zu spät und fuhr dem Mercedes auf. Dessen 43-Jahre alte Fahrerin wurde leichtverletzt. Der Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Uelzen

Uelzen - Häusliche Gewalt - "Wer schlägt muss gehen" - Wegweisung

In der Nacht zum 04.09.2024 kam es in einem Uelzener Einfamilienhaus zu einer Auseinandersetzung in einer Partnerschaft. Dabei packte der Mann seine Partnerin am Hals und Oberarm und drückte sie gegen die Haustür. Zusätzlich bedrohte er sie verbal. Der Mann erhielt von der Polizei eine Wegweisung für 10 Tage. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Uelzen - Fensterscheibe von Schulgebäude beschädigt

Im Zeitraum vom 04.09.2024 ca. 18:00 Uhr bis zum 05.09.2024 ca. 07:00 Uhr wurde die Fensterscheibe eines Schulgebäudes in der Wilhelm-Seedorf-Straße vermutlich durch einen Stein beschädigt. Der Sachschaden wird auf 500 Euro geschätzt Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

