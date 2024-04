Ministerium für Inneres, Bau und Digitalisierung Mecklenburg-Vorpommern

IM-MV: (Aktualisierung Uhrzeit)Presse-Einladung: Bundesbauministerin informiert sich in Rostock über den digi-talen Bauantrag

Schwerin (ots)

In Rostock werden sich Bundesbauministerin Klara Geywitz und MV-Staatssekretärin Ina-Maria Ulbrich am Donnerstag über den Stand der Einführung des digitalen Bauantrages informieren.

Termin: Donnerstag, 18. April 2024, 12 Uhr

Ort: Rathaus, Neuer Markt 1a, 18069 Rostock

Im Bauamt der Hansestadt gelang Anfang 2024 das erstmalige Anbinden des Online-Dienstes "Digitale Baugenehmigung" an das Fachverfahren der unteren Bauaufsichtsbehörde Hansestadt Rostock. Der Online-Dienst "Digitale Baugenehmigung" ist in Form eines Vorgangsraums organisiert, in dem alle Informationen zusammenfließen: Der Bauherr und seine Planer reichen Unterlagen kollaborativ ein, die Ämter der unteren Bauaufsichtsbehörde greifen darauf zu. Diese digitale Innovation führt zu Beschleunigung und mehr Transparenz der Genehmigungsprozesse.

Im Rahmen der Umsetzung des Online-Zugangsgesetzes (OZG) hat das Bundesland Mecklenburg-Vorpommern federführend den Online-Dienst "Digitale Baugenehmigung" entwickelt, der bis jetzt neun weiteren Bundesländern zur Nachnutzung zur Verfügung gestellt wird.

