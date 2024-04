Ministerium für Inneres, Bau und Digitalisierung Mecklenburg-Vorpommern

IM-MV: Aktualisierung der Presseeinladung: Anklamer Kaiserliche Kriegsschule wird Wohnhaus

Schwerin (ots)

Innen-Staatssekretär Wolfgang Schmülling wird am Mittwoch einen Zuwendungsbescheid für den Umbau und Sanierung der denkmalgeschützten ehemaligen Kaiserlichen Kriegsschule in Anklam übergeben. Rund 11,5 Millionen Euro gehen als zinsloses Darlehen mit Tilgungsnachlass an Beverly Hillebrand-Ludwig für insgesamt 72 barrierearme Wohnungen.

Termin: Mittwoch, 17. April 2024, 14.45 Uhr

Ort: Kaiserlichen Kriegsschule, Friedländer Landstraße 3, 17389 Anklam

In dem sanierungsbedürftigen, aber auch sanierungswürdigen historischen Gebäude sollen 72 Wohnungen entstehen, davon 62 Sozialwohnungen. Sie werden barriere-arm sein und drei von ihnen werden sogar rollstuhlgerecht hergestellt. Das sechsgeschossige Gebäude wird mit einem Aufzug ausgestattet, der einen barrierefreien Zugang ermöglicht. Als Sozialwohnungen werden sie zu bezahlbaren Mieten von 6 Euro nettokalt angeboten. Diese belegungsgebundenen Wohnungen sind für Mieter vorgesehen, die wegen geringen Einkommens einen Wohnberechtigungsschein vorweisen. Den Wohnberechtigungsschein stellt die Stadt Anklam aus. Die Gesamtinvestiti-onssumme beträgt rund 18,5 Millionen Euro, Ende 2025 sollen die ersten Mieter einziehen.

