Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ ... die beiden letzten Termine in diesem Jahr (auf dem Hof der LGer Polizei) - Fahrradcodierung im September ++ Termine nur mit vorheriger telefonischer Anmeldung (am 10.09.)! ++

Bild-Infos

Download

Lüneburg (ots)

++ ... die beiden letzten Termine in diesem Jahr (auf dem Hof der Polizei) - Fahrradcodierung im September ++ Schützen sie ihr Zweirad vor Dieben ++ Termine nur mit vorheriger telefonischer Anmeldung (am 10.09.)! ++ neue Telefonnummer ++

Lüneburg

Sichern Sie ihr Fahrrad oder Pedelec vor Diebstahl. Die Polizei in der Region bietet jährlich verschiedene Termine an. Schützen Sie Ihr Eigentum und machen Sie ihre Zweiräder für Diebe "unattraktiv". Die Codieraktionen der Polizei sind kostenlose Serviceleistungen, die wir gerne anbieten. Bei allen Terminen in diesem Jahr war die Nachfrage äußerst hoch, so dass die Präventioner auch bei den beiden letzten Terminen dieses Jahres mit einem hohen Interesse rechnet. Wichtig: Die Terminvergabe erfolgt nur bei vorheriger telefonischer Anmeldung! Auf dem Hof der Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-D./Uelzen, Auf der Hude 1, in Lüneburg werden am Fr., 13.09.24, 13:00 bis 17:00 Uhr sowie am Sa., 14.09.24, 09:00 bis 13:00 Uhr Fahrräder codiert. Telefonische Anmeldungen sind am Dienstag, 10.09.2024, von 08:30 Uhr - 10:30 Uhr und von 18:00 Uhr - 20:00 Uhr unter der zentralen Telefonnummer 04131/8306-2990 möglich. Diese Nummer wird parallel auf mehrere Telefone geroutet, so dass mehrere Beamte die Anfragen entgegennehmen können. Die Polizei weist jedoch explizit darauf hin, dass keine weiteren Telefonnummern (wie die Wache, die Pressestelle oder der Notruf) der Polizei für die Anmeldung kontaktiert werden sollten. Hier werden keine Codier-Termine vergeben.

Neben Fahrrädern werden natürlich auch E-Bikes, Pedelecs und Fahrradanhänger codiert. Neben den Fahrrädern werden ein Eigentumsnachweis und ein Ausweis benötigt!

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell