Coesfeld (ots) - Die Betrugsmaschen am Telefon, übers Telefon oder übers Internet sind vielfältig und variieren täglich. So auch in den vergangenen Tagen im Kreis Coesfeld. In zwei Fällen waren Betrüger erfolgreich. Längst sind nicht nur Senioren Zielgruppe solcher Maschen! Am 08.04.2024 erhielt eine 74-jähriger Coesfelder eine Nachricht über den ...

mehr