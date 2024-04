Polizei Coesfeld

POL-COE: Kreis Coesfeld, Billerbeck, Coesfeld

Betrugsmaschen erfolgreich!

Coesfeld (ots)

Die Betrugsmaschen am Telefon, übers Telefon oder übers Internet sind vielfältig und variieren täglich. So auch in den vergangenen Tagen im Kreis Coesfeld. In zwei Fällen waren Betrüger erfolgreich. Längst sind nicht nur Senioren Zielgruppe solcher Maschen!

Am 08.04.2024 erhielt eine 74-jähriger Coesfelder eine Nachricht über den Messengerdienst "WhatsApp". Darin gab sich ein bislang unbekannter Betrüger für die Tochter aus und gab an, dass ihr Handy kaputt sei und sie nun ein Übergangshandy mit dieser Nummer habe. Nach einem kurzen Chatverlauf bat man darum, eine Überweisung in einer niedrigen vierstelligen Eurosumme auf ein angegebenes Bankkonto zu tätigen. Dieser Aufforderung kam der Coesfelder nach. Da das Geld aber wieder zurück überwiesen wurde, kommunizierte man erneut und bat um eine Sofortüberweisung. So chattete der 74-Jährige über drei Tage mit drei verschiedenen Handynummern und tätigte letztendlich die Sofortüberweisung.

Erst danach stellte sich für den Geschädigten heraus, dass er mit Betrügern und nicht mit seiner Tochter geschrieben hatte. Er erstatte einen Anzeige bei der Polizei.

Ebenfalls fiel eine 48-jährige Billerbeckerin Betrügern zum Opfer. Sie erhielt am 13.04.2024, gegen 15 Uhr einen Anruf, wobei sich die Anruferin als Mitarbeiterin der Bezahlplattform "Klarna" vorstellte (sprach mit ausländischem Akzent). Sie forderte die 48-Jährige auf einen Code freizuschalten, um so ein Sicherheitsupdate seitens der Firma Klarna durchführen zu können. Zu einem späteren Zeitpunkt stellte die Geschädigte fest, einem Betrug zum Opfer gefallen zu sein, da über die Reiseplattform "bookingcom" ein mittlerer dreistelliger Betrag in Rechnung gestellt wurde.

Um sich vor Betrugsmaschen zu schützen rät die Polizei:

- Für alle Maschen gilt... Seien Sie immer misstrauisch bei Aufforderungen im Internet, per Messenger oder am Telefon! - geben Sie keine persönliche Daten oder gar Bankdaten an

- Überprüfen Sie den Kontakt: Fragen Sie bei der Ihnen bekannten Person unter der alten Nummer nach, ob die Nachricht wirklich von ihr kommt! Rufen Sie diese an!

- Wenn Sie per WhatsApp oder andere Messenger um Geldüberweisungen gebeten werden, seien Sie immer misstrauisch.

- Achten Sie auf die Sicherheitseinstellungen des verwendeten Nachrichtendienstes und prüfen Sie regelmäßig die Privatsphäre Einstellungen.

- geben Sie keine Codes weiter, die an ihre Nummer gesendet werden!

Mehr Informationen erhalten Sie auch auf der Internetseite der Polizeilichen Kriminalprävention:

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell