Polizei Bielefeld

POL-BI: Drei Radfahrer flüchten nach Unfall auf Gehweg - Zeugen gesucht

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Heepen- Ein Fußgänger erlitt am Mittwoch, 13.03.2024, bei einem Unfall auf dem Gehweg mit drei Radfahrern schwere Verletzungen. Die Polizei sucht die Flüchtigen sowie Zeugen.

Ein 87-jähriger Bielefelder erstattete, nachdem er aus dem Krankenhaus entlassen worden war, am Freitag eine Anzeige wegen einer Verkehrsunfallflucht. Er befand sich am 13.03.2024 gegen 17:00 Uhr als Fußgänger auf dem rechten Gehweg der Straße Am Vollbruch, von der Straße Auf der Brinkhufe weggehend. Von hinten näherte sich ihm auf dem Gehweg zwei Fahrräder, wobei sich auf einem Rad zwei Personen befanden. Die Fahrradfahrer fuhren so dicht an dem Fußgänger vorbei, dass sie ihn touchierten, so dass er in Höhe der Hausnummer 7 auf die Fahrbahn stürzte und dabei schwere Verletzungen erlitt. Die drei russisch sprechenden jungen Männer im Alter von 15 bis 17 Jahren halfen dem Fußgänger zunächst auf, beleidigten ihn und entfernten sich dann, ohne ihre Personalien hinterlassen zu haben.

Die Ermittler des Verkehrskommissariats 1 suchen Zeugen, die Hinweise zu den Unfallbeteiligten geben können. Melden Sie sich bitte unter 0521-545-0.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell