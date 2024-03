POL-BI: Lkw-Fahrer verstirbt bei Auffahrunfall

Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / Gellershagen - Am Freitagnachmittag, 22.03.2024, gab sich ein Dieb als Wasserwerker aus und entwendete Schmuck aus der Wohnung einer Seniorin. Die Polizei sucht Zeugen. Ein unbekannter Dieb klingelte gegen 16:15 Uhr an der Wohnung einer Seniorin in der Straße Lange Wiese und gab sich als Mitarbeiter der Stadtwerke aus. Er beauftragte die Bielefelderin damit, den Duschkopf in einem ...

