Polizei Coesfeld

POL-COE: Ascheberg, Herbern/ (Versuchter) Einbruch

Coesfeld (ots)

Unbekannte sind in Herbern in Kindergärten eingebrochen. Die Täter öffneten an der Altenhammstraße gewaltsam ein Fenster. Sie entwendeten Bargeld im dreistelligen Eurobereich.

Auch an der Bodelschwinghstraße waren Einbrecher aktiv. Hier brachen die Täter die Eingangstür eines Kindergartens auf. Angaben zum möglichen Diebesgut liegen noch nicht vor.

Hingegen nicht ins Innere gelangten Einbrecher bei einem Kindergarten an der Ostlandstraße. Die Tatzeiten liegen Zwischen 14.15 Uhr am Freitag (12.04.24) und 7 Uhr am Montag (15.04.24). Die Polizei in Lüdinghausen geht von einem Zusammenhang aus und bittet unter 02591-7930 um Hinweise.

