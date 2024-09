Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Untersuchungshaft angeordnet ++ 47 Jahre alter Lüneburger geht in Haft ++ bei Einbruch und weiteren Straftaten aufgefallen ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Untersuchungshaft ordnete das Landgericht Lüneburg jetzt für einen 47 Jahre alten Lüneburger nach einem Einbruch in ein Wohngebäude sowie weiteren Straftaten an. Die Polizei nahm den Mann am heutigen Tage vorläufig fest und brachte ihn in die JVA Lüneburg. Der 47-Jährige, der bereits wegen verschiedenen Eigentumsdelikte in Erscheinung getreten war, war in den frühen Morgenstunden des 31.08.24 auf frischer Tat bei einem Einbruch in ein Wohngebäude in der Parkstraße angetroffen worden (siehe auch Pressemitteilung v. 01.09.24). Parallel ermittelt die Polizei wegen einen Vielzahl von weiteren Eigentumsdelikten gegen den Lüneburger, so dass der Richter nun die Untersuchungshaft anordnete. Die weiteren Ermittlungen zu verschiedenen Diebstahlsdelikten dauern an.

