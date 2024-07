Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: PKW Diebstahl - Zeugenaufruf

Stadthagen (ots)

(rie) In der Nacht von Freitag, 12.07., auf Samstag, den 13.07., zwischen 0:30 und 12:00 Uhr kam es in der Büschingstraße zu einem PKW-Diebstahl. Ein 29-jähriger Anwohner hat seinen Audi A4 in silber/grau, Baujahr 1998, dort gegen 00:30 Uhr in einer Parklücke abgestellt, jedoch den Zündschlüssel stecken lassen. Gegen 12:00 Uhr habe er das Verschwinden bemerkt. Gegen 17:30 Uhr konnte der PKW abgeschlossen einige Straßen weiter in der Marienstraße in einem verkehrsberuhigten Bereich aufgefunden werden. Der Zündschlüssel befand sich nicht mehr im PKW. Mittels Zweitschlüssel konnte der Geschädigte seinen PKW jedoch wieder in Empfang nehmen. Da der Auspuff des PKW defekt ist, soll dieser übermäßig laut sein. Personen, die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Stadthagen zu melden.

