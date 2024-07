Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Kennzeichendiebstahl

Rinteln (ots)

(ne) In der Nacht von Freitag, 12.07.2024 auf Samstag, 13.07.2024 wurde in Exten in der Straße Am Sportplatz von einem dort geparkten VW Transporter mit Zulassung aus dem Kreis Lippe das vordere Kennzeichenschild durch bisher unbekannte Täter entwendet.

Zeugenhinweise bitte an die Polizei Rinteln unter Tel.: 05751/96460.

