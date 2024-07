Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr durch Steinwürfe

Lindhorst (ots)

(rie) Am Samstag, den 13.07., gegen 20:45 Uhr, werden der Polizei Stadthagen mehrere Jugendliche gemeldet, die Steine von der Bahnbrücke in Lindhorst auf fahrende PKW werfen, die die Bahnhofstraße befahren. Durch umgehend eingesetzte Polizeibeamte können die Jugendlichen im Nahbereich festgestellt werden. Dabei kann auf Grund von Zeugenaussagen festgestellt werden, dass ein 13-jähriger aus Wiedenbrück bei Gütersloh mehrere Steine von der Brücke der Bahnunterführung auf die Fahrbahn geworfen habe. Dabei wurden zwei PKW getroffen und in Form von Lackkratzern und Eindellungen beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf ca. 4000 Euro. Der 13-jährige wurde nach Abschluss der Sachverhaltsaufnahme an Angehörige übergeben.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell