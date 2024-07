POL-NI: Uchte: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Bückeburg/Obernkirchen (ots) - (ma) Die Polizei Bückeburg musste sich am Donnerstag mit zwei Trunkenheitsfahrten beschäftigen. Um 20.30 Uhr ist ein Autofahrer aus Rinteln mit einer zu hohen Atemalkoholkonzentration in einer Verkehrskontrolle auf der Schulstraße in Bückeburg aufgefallen. Der 51jährige Fahrer eines Pkw VW musste nach dem positiven Alkoholtest von 1,21 zu einer Blutprobe in das Schaumburger Klinikum. Anschließend wurde der Führerschein des Rintelners ...

mehr