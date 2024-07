Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Verkehrsunfall mit vier Verletzten

Stadthagen (ots)

(rie) Am Freitag, den 12.07., gegen 20:45 Uhr, kam es im Kreuzungsbereich Jahnstraße / Falkenweg zu einem schweren Verkehrsunfall mit zwei beteiligten PKW und vier verletzten Personen, darunter ein Kind. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 31-jähriger Stadthäger zusammen mit seiner 24-jährigen Beifahrerin in einem Audi den Falkenweg aus westlicher Richtung, um anschließend nach links stadteinwärts in die Jahnstraße abzubiegen. Beim Befahren des Kreuzungsbereiches übersah er eine von rechts kommende 33-jährige Stadthägerin in ihrem Renault, die mit ihrem 6-jährigen Sohn die Jahnstraße stadteinwärts befuhr. Folglich prallte der Audi frontal in die Fahrerseite des Renault. Dabei wurde die Fahrerin des Renault mit Verdacht auf eine Unterarmfraktur schwer verletzt. Sie wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus transportiert. Ihr 6-jähriger Sohn sowie der Unfallverursacher und seine Beifahrerin wurden leicht verletzt und vorsorglich durch den Rettungsdienst behandelt. An beiden PKW entstand Totalschaden. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 30000 Euro. Der Kreuzungsbereich blieb für die Dauer der Unfallaufnahme ca. zwei Stunden lang voll gesperrt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell