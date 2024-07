Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Rehburg-Loccum: Zeugenaufruf nach Taschendiebstahl

Rehburg-Loccum (ots)

(Voß) Am Nachmittag des 12.07.2024, wurde einer 81-Jährigen aus Münchehagen die Geldbörse aus der Handtasche entwendet.

Gegen 16:30 Uhr wollte die 81-Jährige im Aldi in Loccum einkaufen, ließ ihren Einkaufswagen im Eingangsbereich, in der Obst- und Gemüseabteilung, mit angehängter Handtasche kurzeitig unbeaufsichtigt stehen und stellte an der Kasse fest, dass sich ihre Geldbörse nicht mehr in der Handtasche befand.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei Stolzenau unter 05761/90200 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell