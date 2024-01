Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: 43-Jähriger entblößt sich und uriniert vor Reisenden

Düsseldorf (ots)

Bundespolizisten nahmen am Mittwochabend (24. Januar), um 17.00 Uhr einen Mann im Düsseldorfer Hauptbahnhof vorläufig fest, da er sich vor Reisenden entblößte, an seinem Geschlechtsteil manipulierte und vor ihnen urinierte. Der Verdächtige wurde mit 2,2 Promille in Gewahrsam genommen.

Zeugen (15, 23) informierten eine Streife der Bundespolizei über einen Mann, der im Personentunnel des Düsseldorfer Hauptbahnhofes seine Hose heruntergelassen haben soll, sein Genital herausholte, an ihm manipulierte und anschließend vor mehreren Reisenden uriniert haben soll. Vor Ort konnten die Uniformierten den 43-Jährigen ungarischen Staatsangehörigen antreffen. Aufgrund seines verbal aggressiven Verhaltens und seines augenscheinlich alkoholisierten Zustandes, wurde der Mann fixiert und auf die Dienststelle verbracht. Während der Mitnahme bespuckte er einen Bundespolizisten und traf diesen an seiner Hose.

Bei der Durchsuchung, manipulierte der 43-Jährige vor den Augen der Uniformierten an seinem Geschlechtsteil. Ein anschließend durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,2 Promille.

Der 43-Jährige wurde abschließend dem Polizeigewahrsam übergeben. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen exhibitionistischer Handlungen eingeleitet.

