POL Schwaben Nord: Baggerschaufel weg

Augsburg (ots) - Stadtbergen - Am gestrigen Sonntag (02.07.2023) entwendeten zwei 18- und 17-jährige Tatverdächtige Bargeld eines 16-Jährigen in der Bismarckstraße. Der 16-Jährige blieb dabei unverletzt. Gegen 00.00 Uhr sprachen die beiden 18- und 17-jährigen Tatverdächtigen den 16-Jährigen auf dem Nachhauseweg an. Der 18-Jährige schlug den 16-Jährigen ins Gesicht und die beiden Tatverdächtigen forderten die ...

mehr