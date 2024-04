POL-OG: Ringsheim - Auf die Gegenfahrbahn geraten

Offenburg (ots) - Am Dienstagnachmittag kam es in einer Tankstelle in der Freiburger Straße zu Beleidigungen und Widerstand gegenüber Einsatzkräften der Polizei. Gegen 15 Uhr wurde den Beamten ein alkoholisierter Mann in der Tankstelle gemeldet, der sich wohl Waren eingesteckt hatte und nicht den Anschein machte, diese bezahlen zu wollen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte zeigte sich der stark alkoholisierte ...

mehr