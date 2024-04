Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Polizeilicher Gewahrsam nach mehreren Straftaten

Offenburg (ots)

Gleich wegen mehrerer Straftaten muss sich ein polizeibekannter 39-jähriger Mann verantworten. Bereits um 1 Uhr am Mittwochmorgen entwendete er ein abgeschlossenes Fahrrad in der Rheinstraße. Kurz nach dem Diebstahl konnte der 39-Jähjrige in der Offenburger Straße von einer Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Lahr angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Nachdem er von der Polizei entlassen wurde, begab er sich gegen 3 Uhr in eine Bar und soll dort die Eingangstüre beschädigt haben. Da der Mann anscheinend uneinsichtig war und die Gefahr bestand, dass es zu weiteren Straftaten kommen könnte, wurde er von der Polizei bis zum nächsten Morgen in Gewahrsam genommen. Ihn erwarten nun mehrere Anzeigen. /ng

