Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Einbrecher verschaffen sich Zugang zu Wohnung in Moitzfelder Mehrfamilienhaus

Bergisch Gladbach (ots)

In der Zeit zwischen Samstagmittag (04.11.) circa 11:30 Uhr und Sonntagnachmittag (05.11.) circa 15:30 Uhr gelangten unbekannte Täter in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Straße Moitzfeld.

Am gestrigen Sonntag (05.11.) alarmierte ein aufmerksamer Anwohner die Polizei, nachdem er einen Einbruch in einer Wohnung im zweiten Obergeschoss des Mehrfamilienhauses bemerkt hatte.

Die Polizei stellte deutliche Hebelmarken an der Wohnungseingangstür fest. Zudem befanden sich sämtliche Räumlichkeiten im Inneren in einem durchwühlten Zustand. Zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme konnte nicht geklärt werden, ob etwas bei dem Einbruch entwendet wurde. Die Polizisten nahmen eine Strafanzeige auf und eine Spurensicherung wurde veranlasst. Der an der Tür entstandene Sachschaden wird auf einen Betrag in mittlerer dreistelliger Höhe geschätzt.

Das Kriminalkommissariat 2 sucht jetzt Zeugen, die etwas Auffälliges im Umfeld des Tatortes beobachtet haben. Wer sachdienliche Hinweise zu der Tat geben kann, meldet sich bitte telefonisch unter der Rufnummer 02202 205-0 bei der Polizei Rhein-Berg. (st)

