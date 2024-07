POL-STH: Trunkenheitsfahrt

Rehburg-Loccum (ots) - (Voß) Am Nachmittag des 12.07.2024, wurde einer 81-Jährigen aus Münchehagen die Geldbörse aus der Handtasche entwendet. Gegen 16:30 Uhr wollte die 81-Jährige im Aldi in Loccum einkaufen, ließ ihren Einkaufswagen im Eingangsbereich, in der Obst- und Gemüseabteilung, mit angehängter Handtasche kurzeitig unbeaufsichtigt stehen und stellte an der Kasse fest, dass sich ihre Geldbörse nicht mehr ...

