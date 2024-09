Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Reppenstedt - Brand in Mehrparteienhaus ++ Ein Bewohner leichtverletzt ++ Mehrere Bewohnende evakuiert ++ Polizeiliche Ermittlungen zur Brandursache laufen ++

Lüneburg (ots)

Durch einen Bewohner wurde am 08.09.2024 gegen 04:30 Uhr der Brand eines Mehrparteienhauses in der Mozartstraße gemeldet. Bei Eintreffen erster Rettungskräfte standen zwei Wohnungen im Dachgeschoss in Vollbrand. Mehrere Bewohnende des brandbetroffenen Objekts sowie der benachbarten Wohnhäuser wurden durch Einsatzkräfte evakuiert. Ein Bewohner der brandbetroffenen Wohnung wurde durch Rauchgasintoxikation leichtverletzt. Die weiteren Löscharbeiten der Feuerwehr dauern an. Das brandbetroffene Mehrparteienhaus ist nicht mehr bewohnbar. Der Sachschaden ist zum derzeitigen Ermittlungsstand noch unbekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

