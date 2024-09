Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ weitere Schwerpunktkontrollen "Verkehrssicherheit" ++ Motorradfahrer und Auto-Poser im Amt Neuhaus im Visier ++ 64 Fahrzeuge kontrolliert ++ 55 Verstöße geahndet ++ Weiterbetrieb untersagt ++

Lüneburg (ots)

++ weitere Schwerpunktkontrollen "Verkehrssicherheit" ++ Motorradfahrer und Auto-Poser im Amt Neuhaus im Visier ++ 64 Fahrzeuge kontrolliert ++ 55 Verstöße geahndet ++ Weiterbetrieb untersagt ++

Landkreis Lüneburg - Amt Neuhaus

Ihre Schwerpunktkontrollen "Verkehrssicherheit" setzte die Polizei in der Region auch am letzten Wochenende fort. Im Verlauf des 08.09.24 waren spezialisierte Beamtinnen und Beamte u.a. des Motorradkontrolltrupps der Polizeidirektion im Amt Neuhaus präsent. Fast ein Dutzend BeamtInnen nahmen dabei aufgrund der saisonalen Beschwerdelage aufgrund Motorradlärms im Bereich der Bundesstraße 195 und Elbuferstraße sowie einzelner schwerer Verkehrsunfälle die Biker- und Poser-Szene im Amt Neuhaus ins Visier. Dabei kontrollierten die BeamtInnen an wechselnden Kontrollstellen im Amt Neuhaus, Neuhaus, sowie im Bereich der Bundesstraße 195 insgesamt 64 Fahrzeuge (mit Schwerpunkt Motorräder). Zum Einsatz kam dabei auch ein Schallpegelmessstand. Insgesamt wurden 33 Mängel durch Bauartveränderungen (überwiegend erhöhte Schallpegelmesswerte sowie Mängeln an Spiegeln und Fahrtrichtungsanzeigern). Bei insgesamt drei Motorrädern wurde die Weiterfahrt bis zum Wohnort beschränkt. Entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren wurden eingeleitet. Parallel ahndeten die BeamtInnen insgesamt 12 weitere Geschwindigkeitsverstöße (achtmal Pkw, viermal Motorrad). Der Tagesschnellste wurde mit 83 bei erlaubten 50 km/h gemessen.

Die Polizei kündigt weitere Kontrollmaßnahmen an ...

++ Bild der Kontrollen unter www.polizeipresse.de ++

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell